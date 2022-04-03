RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Bitmiyor! Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: XE! DSÖ’den flaş açıklama

Bitmiyor! Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: XE! DSÖ’den flaş açıklama

2 yılı aşkın süredir dünyanın adeta baş belası olan koronavirüsün bitmeye niyeti yok. Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de koronavirüsün yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. XE adı verilen yeni varyant hakkında DSÖ'den flaş bir açıklama geldi.

03.04.2022 11:10 - Son Güncelleme: 03.04.2022 11:10
Bitmiyor! Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: XE! DSÖ’den flaş açıklama

Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen Koronavirüste (Kovid-19) sıcak bir gelişme yaşandı

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Bitmiyor! Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: XE! DSÖ’den flaş açıklama

Koronavirüs'ün yeni bir varyantı ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.

Bitmiyor! Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: XE! DSÖ’den flaş açıklama

NDTV'de yer alan habere göre, XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.

Bitmiyor! Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: XE! DSÖ’den flaş açıklama

İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.

Bitmiyor! Koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı: XE! DSÖ’den flaş açıklama

DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Dünya Sağlık Örgütü'ünden (DSÖ) konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. DSÖ yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

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