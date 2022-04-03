Putin’in yanından hiç ayrılmayan sır isim! Rus medyası bu adamı konuşuyor! Kim bu Yevgeny Selivanov?

ÖFKE SORUNU, YÜZ VE BOYUNDAKİ ŞİŞLİKLER STEROİD TEDAVİSİNDEN KAYNAKLANIYOR

Rusya'da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgelerde "Kremlin'in ana sırrını açıklıyoruz ve elbette Putin'in sağlığından bahsediyoruz" ifadesi yer aldı.

Yayınlanan belgelerde 70 yaşına girecek olan Rus liderin steroid tedavisi gördüğü bu nedenle ani öfke patlamaları yaşadığı ve yüz ve boyun çevresinde şişlikler olduğu iddia edildi.

Şirket, Putin'in sağlığı ile alınan önlemlerin 2016-2017 yıllarından itibaren artırıldığına dikkat çekerken, seyahatleri sırasında Putin'e eşlik eden diğer doktorların da isimlerini açıkladı.

