Putin'in yanından hiç ayrılmayan sır isim! Rus medyası bu adamı konuşuyor! Kim bu Yevgeny Selivanov?
Rusya - Ukrayna savaşının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Putin'in hastalıkları ile ilgili birçok iddialar ortaya atıldı, Baba Vanga kehaneti olduğu iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen son konu ise Putin'in yanından hiç ayrılmayan isim Yevgeny Selivanov. Peki kimdir bu Selivanov? Putin'in hastalıkları gizleniyor mu? İşte detaylar...
YANINDAN HİÇ AYIRMADIĞI DOKTOR! TİROİD KANSERİ KONUSUNDA UZMAN
Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgeler Rus medyasında geniş yer aldı. Yayınlanan belgelere göre Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ediyor. Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor.
ÖFKE SORUNU, YÜZ VE BOYUNDAKİ ŞİŞLİKLER STEROİD TEDAVİSİNDEN KAYNAKLANIYOR
Rusya'da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgelerde "Kremlin'in ana sırrını açıklıyoruz ve elbette Putin'in sağlığından bahsediyoruz" ifadesi yer aldı.
Yayınlanan belgelerde 70 yaşına girecek olan Rus liderin steroid tedavisi gördüğü bu nedenle ani öfke patlamaları yaşadığı ve yüz ve boyun çevresinde şişlikler olduğu iddia edildi.
Şirket, Putin'in sağlığı ile alınan önlemlerin 2016-2017 yıllarından itibaren artırıldığına dikkat çekerken, seyahatleri sırasında Putin'e eşlik eden diğer doktorların da isimlerini açıkladı.
Bu doktorlar arasında beyin cerrahı Oleg Myshkin, yaralanmalar ve zehirlenmeler konusunda uzman Dr Dmitry Verbovoy ve ortopedik travmatolog Dr Konstantin Sim de yer aldı.
KOVİD SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda Putin'in Kovid salgını nedeni ile uzun süre tecritte kaldıktan sonra yeni yeni dışarı çıkmaya başladığı belirtilerek, "Tıp çevrelerinde Rus liderin sağlık sorunları hakkında konuşmalar var. Bu konuşmalar geçen yıldan bu yana iyice arttı." ifadeleri yer aldı.