Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan’da Taliban’a kadınlardan mor isyan!

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Ancak Taliban'ın zafer açıklamaları kısa süre sonra yalanlandı. Afganistan eski cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Emrullah Salih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Direniş devam ediyor ve edecek. Toprağımla, toprağım için ve şerefimi korumak için buradayım" ifadelerini kullandı.