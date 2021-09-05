Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan'da Taliban'a kadınlardan mor isyan!
Dünyanın gözü Taliban kontrolüne geçen Afganistan'dayken direnişin son kalesi Pençşir'de "Teslim olmayacağız" sesleri yükseliyor. Öte yandan ülkenin farklı kentlerinde kadınlar sokağa çıktı. Taliban'ı protesto eden kadınlar "Hükümette kadınlara da yer verin" sloganları attı.
Taliban kontrolüne geçen Afganistan'da, direnişi sürdüren tek vilayet olan Pençşir için kritik önemde günler yaşanıyor. Taliban'ın vilayete yönelik saldırı başlatmasının ardından son durum ile ilgili çelişkili bilgiler geliyor.
Taliban kaynakları önceki akşam 'direnişin son kalesi' olarak nitelendirilen Pençşir vilayetini ele geçirdiğini iddia etti. Reuters'a konuşan bir komutan, "Allah'ın izniyle Afganistan'ın tamamını kontrol ediyoruz.
'TESLİM OLMAYACAĞIZ'
Ancak Taliban'ın zafer açıklamaları kısa süre sonra yalanlandı. Afganistan eski cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Emrullah Salih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Direniş devam ediyor ve edecek. Toprağımla, toprağım için ve şerefimi korumak için buradayım" ifadelerini kullandı.