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Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan'da Taliban'a kadınlardan mor isyan!

Dünyanın gözü Taliban kontrolüne geçen Afganistan'dayken direnişin son kalesi Pençşir'de "Teslim olmayacağız" sesleri yükseliyor. Öte yandan ülkenin farklı kentlerinde kadınlar sokağa çıktı. Taliban'ı protesto eden kadınlar "Hükümette kadınlara da yer verin" sloganları attı.

05.09.2021 10:23 - Son Güncelleme: 05.09.2021 10:23
Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan’da Taliban’a kadınlardan mor isyan!

Taliban kontrolüne geçen Afganistan'da, direnişi sürdüren tek vilayet olan Pençşir için kritik önemde günler yaşanıyor. Taliban'ın vilayete yönelik saldırı başlatmasının ardından son durum ile ilgili çelişkili bilgiler geliyor.

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Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan’da Taliban’a kadınlardan mor isyan!

Taliban kaynakları önceki akşam 'direnişin son kalesi' olarak nitelendirilen Pençşir vilayetini ele geçirdiğini iddia etti. Reuters'a konuşan bir komutan, "Allah'ın izniyle Afganistan'ın tamamını kontrol ediyoruz.

Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan’da Taliban’a kadınlardan mor isyan!

Pençşir'de bela yaratanlar yenildi ve artık bizim komutamızda" dedi. Bu açıklamalarının ardından Taliban militanları başkent Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan’da Taliban’a kadınlardan mor isyan!

Ateş açılarak düzenlenen kutlamalarda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit ise havaya ateş açarak yapılan kutlamalara tepki gösterdi. Ölümler sonrası Taliban'ın havaya ateş açılmasını yasakladığı öğrenildi.

Direnişin son kalesi Pençşir! Afganistan’da Taliban’a kadınlardan mor isyan!

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'
Ancak Taliban'ın zafer açıklamaları kısa süre sonra yalanlandı. Afganistan eski cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Emrullah Salih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Direniş devam ediyor ve edecek. Toprağımla, toprağım için ve şerefimi korumak için buradayım" ifadelerini kullandı.

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