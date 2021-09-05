Yunanistan'daki Türk korkusu bunu da yaptırdı! Fransız Rafale jetlerinde hüsrana uğrayan Yunanlar bu kez de İsrail füzelerine bel bağladı
Doğu Akdeniz'de tahriklerinden vazgeçmeyen Yunanistan'da Türkiye İHA, SİHA ve AKINCI korkusu yeni arayışlara neden oldu. Daha para akıttıkları Fransız yapımı Rafale jetleri elinde kalan Yunanistan, bu kez de İsrail füzesine bel bağladı. Gelen son dakika haberine Yunanistan Ege adalarına güdümlü füze yerleştirmek için İsrail ile 250 milyon euroluk anlaşma imzaladı.
Doğu Akdeniz'de bir türlü istediği etki alanına kavuşamayan ve Türkiye ile girdiği yarış nedeniyle ciddi darbe alan Atina hükümeti, şimdi İsrail füzelerinden medet ummaya başladı.
Yunanistan ve İsrail, Nisan ayında tarihlerindeki en büyük askeri anlaşmayı imzaladı. İlkbahardan itibaren Yunan medyası İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sisteminin özelliklerini yazdı.
İlk etapta beşinci nesil tanksavar füze sistemi olarak geliştirilen Spike NLOS, Rafael firması tarafından üretiliyor ve 32 kilometre menzilli. Yunan medyası, füze sisteminin denizde kullanılabilen versiyonuyla da ilgilenen Atina yönetiminin Spike NLOS'ları Türkiye karşısındaki adalara konuşlandıracağını da aktarmıştı.
Ordu birliklerini güçlendirecek yerleşik sistemlere ek olarak, Apache saldırı helikopterlerinde İsrail Spike NLOS güdümlü füzelerin konuşlandırılmasına Genelkurmay Başkanlığı tarafından karar verildi. Silahlı Kuvvetlerin silahlanmasının güçlendirilmesine ilişkin yasa tasarısının mecliste yer almasıyla programda son aşamaya gelindi.
25 SİSTEMİN YANI SIRA EĞİTİM VE DESTEK ALINACAK
Tanksavar taburlarına, adalardaki birimlere ve Evros'a yerleştirilmek üzere toplam 25 sistem satın alınacak. Ancak buna ek olarak, Ordu Hava Kuvvetleri'ne ait AH-64DHA Longbow Apache saldırı helikopterlerine yerleştirilecek bir dizi füze de satın alınacak. 250 milyon avroya mal olan program, sistem ve füze alımına ek olarak hem eğitim hem de destek sağlıyor.