Yunanistan’daki Türk korkusu bunu da yaptırdı! Fransız Rafale jetlerinde hüsrana uğrayan Yunanlar bu kez de İsrail füzelerine bel bağladı

25 SİSTEMİN YANI SIRA EĞİTİM VE DESTEK ALINACAK

Tanksavar taburlarına, adalardaki birimlere ve Evros'a yerleştirilmek üzere toplam 25 sistem satın alınacak. Ancak buna ek olarak, Ordu Hava Kuvvetleri'ne ait AH-64DHA Longbow Apache saldırı helikopterlerine yerleştirilecek bir dizi füze de satın alınacak. 250 milyon avroya mal olan program, sistem ve füze alımına ek olarak hem eğitim hem de destek sağlıyor.