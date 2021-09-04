'Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü' gizli plan işte böyle ifşa oldu! İşte Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra olacaklar
Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth. 95 yaşındaki Kraliçe bir süre önce eşi Prens Philip'in ölümüyle sarsılmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'ye yerleşmesi, Prens Philip'in ölümü ve Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz davaları gibi konularla skandal ve kayıplar kayıplarla dünya gündeminde olan İngiliz Kraliyet Ailesi bu kez de ifşa skandalıyla gündemde. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı.
İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı planının detayları basına sızdı
İngiltere'de son sıcak gündem maddesi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve sonrasında neler olacağıyla ilgili gizli planların ortaya çıkması oldu. Politico'nun elde ettiği belgelere göre Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra işletilecek protokolle ilgili plana Londra Köprüsü (London Bridge) adı verildi.
Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek. Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek. İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek. Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.