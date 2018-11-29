Eski bikini mankeni adeta çıldırdı!

Eski bikini mankeni Raquel Hutchison, bu sefer karıştığı bu sansasyonel olayla gündemde!

29 Kasım 2018 Perşembe, 19:32:35 Güncelleme: 19:33:59
Eski bikini mankeni adeta çıldırdı!

Eski bikini mankeni Raquel Hutchison, bu sefer bir davayla gündemde.

Eski bikini mankeni adeta çıldırdı!

O ve nişanlısı Paul Wilkinson, bikini mankeninin 41 yaşındaki eski kocasını öldürmekten suçlu bulundu.

Eski bikini mankeni adeta çıldırdı!

20 Ekim 2014'te eski kocasını evine çağıran 40 yaşındaki Hutchison, burada tuzağa düşürülen maktulün yüzüne sprey sıktı.

Eski bikini mankeni adeta çıldırdı!

Daha sonra feci bir şekilde dayak atılan maktulün bedeni, yol kenarında bırakıldı.

Eski bikini mankeni adeta çıldırdı!

Avustralya'da meydana gelen olaydan bir gün sonra, ceset bulundu.
Cesedin vücudunda kablolar ve bantlar tespit edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Deutsche Bank’da kara para aklama araması
Deutsche Bank’da kara para aklama araması