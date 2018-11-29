Eski bikini mankeni adeta çıldırdı!
Eski bikini mankeni Raquel Hutchison, bu sefer karıştığı bu sansasyonel olayla gündemde!
29 Kasım 2018 Perşembe, 19:32:35
Güncelleme: 19:33:59
Eski bikini mankeni Raquel Hutchison, bu sefer bir davayla gündemde.
O ve nişanlısı Paul Wilkinson, bikini mankeninin 41 yaşındaki eski kocasını öldürmekten suçlu bulundu.
20 Ekim 2014'te eski kocasını evine çağıran 40 yaşındaki Hutchison, burada tuzağa düşürülen maktulün yüzüne sprey sıktı.
Daha sonra feci bir şekilde dayak atılan maktulün bedeni, yol kenarında bırakıldı.
Avustralya'da meydana gelen olaydan bir gün sonra, ceset bulundu.
Cesedin vücudunda kablolar ve bantlar tespit edildi.