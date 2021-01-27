Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!
Koronavirüs dünyayı adeta ele geçirirken Hollanda'da alınan tedbirlere halkın protestosu devam ediyor. Rotterdam'da acil durum ilan edilirken Den Bosch kentinde dükkanlar yağmalanıp araçlar yakıldı. Söz konusu protestolarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.
27.01.2021 10:58
- Son Güncelleme: 27.01.2021 12:20
Hollanda'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam'da Belediye Başkanı tarafından acil durum ilan edildi, ancak göstericiler geri adım atmadı.