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Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!

Koronavirüs dünyayı adeta ele geçirirken Hollanda'da alınan tedbirlere halkın protestosu devam ediyor. Rotterdam'da acil durum ilan edilirken Den Bosch kentinde dükkanlar yağmalanıp araçlar yakıldı. Söz konusu protestolarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

27.01.2021 10:58 - Son Güncelleme: 27.01.2021 12:20
Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!

Hollanda'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam'da Belediye Başkanı tarafından acil durum ilan edildi, ancak göstericiler geri adım atmadı.

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Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!

Bunun üzerine güvenlik güçleri uyarı ateşi açarak göz yaşartıcı gaz kullandı.

Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!

Çıkan olaylarda 150'den fazla kişinin tutuklandığı aktarıldı. Kentte ayrıca, göstericilerin akıllı telefon mağazasını yağmaladığı anlar da kameraya yansıdı.

Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!


Den Bosch kentinde de göstericiler mağazaları yağmaladı ve 1 otomobili ters çevirdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Haarlem'de de protestocuların güvenlik güçlerine karşı barikatlar kurduğu görüldü.

Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!

Hollanda hükümeti, salgının başlangıcından bu yana en sert önlemleri almıştı. Buna göre ülkede yerel saatle 21.00'dan 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!

Yasağı ihlal edenlerin de 95 Euro para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Hollanda yangın yeri! Dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi!

Ülkedeki barlar ve restoranlar Ekim ayından beri kapalıyken, okullar ve mağazalar da Aralık ayında kapatılmıştı.

Ayrıca, mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan gelenlere uçuş yasağı getirilmişti.