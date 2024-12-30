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Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazasına neler yaşandı?

Güney Kore'de Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıkarak kaza yaptı. İniş takımlarındaki arıza nedeniyle gerçekleşen kazada, uçak pist boyunca sürüklendikten sonra beton duvara çarptı. Son olarak Güney Kore'de, 179 yolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının son dakikalarında nelerin yaşandığı ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte ölümle sonuçlanan uçuşta dakika dakika yaşananlar...

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 23:17
Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı.

Güney Koredeki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş! Duvarın orada ne işi var?
Güney Kore'deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş! Duvarın orada ne işi var?

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

UÇAKTA NELER YAŞANDI?

Kazada uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. 179 yolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının son dakikalarında nelerin yaşandığı ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

BBC'deki habere göre, hava trafik kontrolü, Bangkok-Muan seferini yapan uçağın yerel saatle 08.54'te Muan Uluslararası Havalimanı'na inişine izin verdi.

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

Uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na güneyden yaklaştı.

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili uyarı, 08.57'de yayımlandı

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

PİLOT UÇAĞIN KUŞA ÇARPTIĞINI KULEYE BİLDİRDİ

Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi ve asıl iniş iznini iptal ederek kuzey yönünden iniş izni istedi.

Saat 09.00'da piste yeniden yaklaşmak için manevra yapan uçağa, 09.01'de pistin kuzeyinden iniş izni verildi.

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

Uçak, 09.02'de, 2 bin 800 metrelik pistin 1200'üncü metresinde yere ilk temasını gerçekleştirdi.

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

İNİŞ TAKIMLARI AÇILMADAN İNEN UÇAK PİST BOYUNCA SÜRÜKLENDİ

Uçağın kaza yaptığına dair görüntülerde, tekerlekleri veya diğer iniş takımları açılmadan yere inen uçağın gövdesi üzerinde pist boyunca kaydığı görüldü.

Uçak, 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş bir beton duvara çarptı. Söz konusu beton duvarın üzerinde Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, yer alıyordu.

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

Pistin bittiği nokta ile beton duvar arası 250 metre uzunluğunda.

Kazadan kurtulan iki kişiden ilki 09.23'te, ikincisi 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı.

Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?

MAKSİMUM YOLCU KAPASİTESİ 189 KİŞİYDİ

Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağının kanat açıklığı 35,8 metre, uçağın uzunluğu ise 39,5 metreydi.

Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişi olan uçakta, 2 tane "CFM56-7B26" modelli motor kullanılıyordu.