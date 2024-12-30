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Güney Kore'deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş! Duvarın orada ne işi var?

Güney Kore'de dün sabah saatlerinde meydana gelen uçak kazasında 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını bildiren yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu kaydetti. Silla Üniversitesi Havacılık Bilimleri Profesörü ve eski pilot Kim Kwang-il kazanın kan donduran boyuta gelmesine neden olan duvar hakkında "Uluslararası havacılık güvenliği standartlarına aykırıdır. Bahsi geçen yapı, uçağın çarpmasına ve alev almasına neden oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:17
Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş

Güney Kore'de dün inişi sırasında yaptığı kazada 179 kişinin öldüğü uçağın, son 48 saatte 13 sefer yaptığı ortaya çıktı.

Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş

Yonhap'ın haberine göre, seyahat sektöründen yetkililer, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş

Yetkililer, Jeju Air hava yolu şirketine ait kaza yapan uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla "daha uygun fiyata" tur uçuşları yaptığını belirtti.

Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş

Söz konusu turlar kapsamında Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını bildiren yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu kaydetti.

Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş

Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor. Buna göre, firmaya ait her uçağın temmuz-eylül döneminde 418 saat uçuş kaydı bulunuyor.

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