Güney Kore'deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş! Duvarın orada ne işi var?
Güney Kore'de dün sabah saatlerinde meydana gelen uçak kazasında 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını bildiren yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu kaydetti. Silla Üniversitesi Havacılık Bilimleri Profesörü ve eski pilot Kim Kwang-il kazanın kan donduran boyuta gelmesine neden olan duvar hakkında "Uluslararası havacılık güvenliği standartlarına aykırıdır. Bahsi geçen yapı, uçağın çarpmasına ve alev almasına neden oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:17