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Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt 8 yıllık çekişmeli boşanma davasında anlaşmaya vardı. Bir zamanların "Brangelina"sının yıllardır devam eden boşanma davasının ardından Jolie'nin avukatı "Angelina bitkin durumda" açıklaması yaptı. Ünlü çiftin bir konuda anlaşmazlığı ise hala devam ediyor. İşte, Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki kavganın sebebi...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 10:59
Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt 8 yıllık boşanma davası mücadelesinin sonunda anlaşmaya vardı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

Bir zamanlar "Brangelina" olarak adlandırılan ve ayrılık sürecinde ise çekişmeli davaları ile gündem olan çiftin yıllar süren anlaşmazlığı sona erdi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

ŞATO VE ÜZÜM BAĞI KAVGASI

Hollywood yıldızları 30 Aralık Pazartesi günü boşanma evraklarını resmen imzaladılar ancak bir zamanlar ortak sahibi oldukları Fransız şatosu ve üzüm bağıyla ilgili kavgaları hâlâ sürüyor.

Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

"ANGELINA BİTKİN DURUMDA"

Boşanma avukatı James Simon, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 49 yaşındaki Jolie'nin "bu kısmın bitmesinden dolayı rahatladığını" söyledi ve "Açıkçası Angelina bitkin durumda" dedi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

8 YILLIK BOŞANMA DAVASI

Ünlü çift yaklaşık sekiz yıl önce ayrılmış ve Jolie Pitt'e boşanma davası açmıştı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

DAVA SONLANDI AMA KRİZ BİTMESİ

Pitt ile Jolie'nin boşanma davası nihayet sonuçlanmış olsa da Fransa'daki Château Miraval üzüm bağıyla ilgili davaları hala devam ediyor.

JÜRİYE GİDECEKLER

Pitt'in Jolie'nin, kendisinin onayı olmadan şarap imalathanesindeki 62 milyon dolarlık hissesini Stoli Group'a sattığını iddia etmesinin ardından ikili, Miraval konusunda sert bir hukuk mücadelesine girdi.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, her iki tarafın da Miraval davasını jürili yargılamaya veya arabuluculuğa götürmeye istekli olduğunu söylediğini belirtti