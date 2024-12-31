Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

DAVA SONLANDI AMA KRİZ BİTMESİ

Pitt ile Jolie'nin boşanma davası nihayet sonuçlanmış olsa da Fransa'daki Château Miraval üzüm bağıyla ilgili davaları hala devam ediyor.

JÜRİYE GİDECEKLER

Pitt'in Jolie'nin, kendisinin onayı olmadan şarap imalathanesindeki 62 milyon dolarlık hissesini Stoli Group'a sattığını iddia etmesinin ardından ikili, Miraval konusunda sert bir hukuk mücadelesine girdi.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, her iki tarafın da Miraval davasını jürili yargılamaya veya arabuluculuğa götürmeye istekli olduğunu söylediğini belirtti