Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaştı mı? 8 yıllık boşanma davasında flaş gelişme

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt 8 yıllık boşanma davası mücadelesinin sonunda anlaşmaya vardı.
Bir zamanlar "Brangelina" olarak adlandırılan ve ayrılık sürecinde ise çekişmeli davaları ile gündem olan çiftin yıllar süren anlaşmazlığı sona erdi.
ŞATO VE ÜZÜM BAĞI KAVGASI
Hollywood yıldızları 30 Aralık Pazartesi günü boşanma evraklarını resmen imzaladılar ancak bir zamanlar ortak sahibi oldukları Fransız şatosu ve üzüm bağıyla ilgili kavgaları hâlâ sürüyor.
"ANGELINA BİTKİN DURUMDA"
Boşanma avukatı James Simon, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 49 yaşındaki Jolie'nin "bu kısmın bitmesinden dolayı rahatladığını" söyledi ve "Açıkçası Angelina bitkin durumda" dedi.
8 YILLIK BOŞANMA DAVASI
Ünlü çift yaklaşık sekiz yıl önce ayrılmış ve Jolie Pitt'e boşanma davası açmıştı.
DAVA SONLANDI AMA KRİZ BİTMESİ
Pitt ile Jolie'nin boşanma davası nihayet sonuçlanmış olsa da Fransa'daki Château Miraval üzüm bağıyla ilgili davaları hala devam ediyor.
JÜRİYE GİDECEKLER
Pitt'in Jolie'nin, kendisinin onayı olmadan şarap imalathanesindeki 62 milyon dolarlık hissesini Stoli Group'a sattığını iddia etmesinin ardından ikili, Miraval konusunda sert bir hukuk mücadelesine girdi.
Daily Mail'e konuşan bir kaynak, her iki tarafın da Miraval davasını jürili yargılamaya veya arabuluculuğa götürmeye istekli olduğunu söylediğini belirtti