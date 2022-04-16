Cinsel ilişki tarikatında yeni gelişme! Prens Andrew ile Sapık Jeffrey Epstein ilişkisi! "Sürekli ilişki düşünüyordu"
Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürüyordu. Özellikle hakkındaki tecavüz davasıyla son aylarda gündemden düşmeyen Prens Andrew'nun Jeffrey Epstein'le olan yakın ilişkisine dair yepyeni detaylar çıktı. İşte cinsel ilişki tarikatının bilinmeyen yüzleri...
16.04.2022 10:35 - Son Güncelleme: 16.04.2022 10:35
Yıllarını Magazin haberciliğine adamış deneyimli gazeteci Tina Brown'un kaleme aldığı "The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil" (Saray Belgeleri: Windsor Hanedanı'nın İç Yüzü - Gerçekler ve Çalkantılar) isimli kitap, aileyi en yakından tanıyan 120 kadar kaynağın tanıklıklarına dayanıyor.
Elbette, kitapta "Kraliçe 2'nci Elizabeth'in en sevdiği oğlu" diye bilinen ancak 10 yılı aşkın süredir başı dertten bir türlü kurtulmayan Prens Andrew'a da oldukça geniş yer verilmiş
İngiliz Telegraph gazetesi, geçtiğimiz günlerde kitabın Prens Andrew'la ilgili kısımlarından oldukça çarpıcı alıntıları sayfalarına taşıdı.