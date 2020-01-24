İşte Hafter'i Moskova'daki masadan kaldıran isim: Sebastian Gorka! Pentagon'un "Libya patronu" o
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, bugünkü köşe yazısında Pentagon'un Libya için özel bir göreve getirdiği Sebastian Gorka hakkında çok az bilinen çarpıcı detayları paylaştı. Diler, "Emri altındaki kalabalığın yüzde 71'i Müslüman olmayan General Hafter'in sol cebinde çok özel durumlarda kullandığı bir telefon vardır. Bu telefon sadece bir kişi tarafından çaldırılır! Bu da Sebastian Gorka'dır. Moskova'da kurulan masadan Hafter'i son arayan ve "Hemen kalk" diyen görünmeyen isim Gorkay'ydı..." ifadelerini kullandı. Diler, "Hafter'i yıllar öncesinden bulup ABD'ye getiren GORKA olduğu için oyunun yöneticisi durumunda..." dedi. İşte Ergün Diler'in köşe yazısından çok çarpıcı bilgiler...
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, bugünkü köşe yazısında "Derin Amerika'nın Kuzey Afrika planlarını hazırlayan kişi Sebastian Gorka'yı ve Libya'daki siyaseti nasıl dizayn ettiğini kaleme aldı. Diler, Hafter'i Moskova'daki masadan kaldıran telefonun özel bir hat üzerinden Gorka'dan geldiği bilgisini ilk kez paylaştı. İşte Ergün Diler'in kaleminden ABD'nin derin ismi Gorka ve Hafter ilişkisi:
TAKİP edenler bilir. Hafter'le ilgili Moskova ve Berlin'deki BARIŞ MASASI'na dair önemli detaylar verdim. CIA sızdırıyordu, görüp aktardım.
Yine bu sızıntı sürmekte. Bazı isimler üzerinden KENDİ GÜÇLERİ bilinsin diye yapılmakta sanki. Elbette bu akış içinde belki de hiç birimizin dikkat etmediği VIP kişiler var..
"ABD DERİN DEVLETİNİN GÜÇ VERDİĞİ İSİM"
Sanırım üzerine bir şeyler koymak gerekmekte. ABD DERİN DEVLETİNİN güç verdiği bir ismi ıskalamak olmaz. Çünkü yaptıkları, kimse bilmese de çok önemli. Son tahlilde LİBYA her ne şekilde olursa olsun olmamız gereken bir toprak parçası... Hatta SAVUNMAMIZ bile oradan başlar. Bu nedenle LİBYA'yı ve oradaki aktörleri iyi analiz etmek durumundayız...
DERİN ABD İLE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM...
KAVGANIN taraflarının bilinmesi açısından da önemli... İsimleri tek tek yazamasak da Derin Amerika ile Trump arasında yaşanan gerilim, 69 kişinin görevinden ayrılmasıyla sonuçlandı. John Bolton, Jim Mattis ve Steve Bannon elbette en önemli olanları. En popüler olanlar da bunlar.