İşte Hafter'i Moskova'daki masadan kaldıran isim: Sebastian Gorka! Pentagon'un "Libya patronu" o

"ABD DERİN DEVLETİNİN GÜÇ VERDİĞİ İSİM"

Sanırım üzerine bir şeyler koymak gerekmekte. ABD DERİN DEVLETİNİN güç verdiği bir ismi ıskalamak olmaz. Çünkü yaptıkları, kimse bilmese de çok önemli. Son tahlilde LİBYA her ne şekilde olursa olsun olmamız gereken bir toprak parçası... Hatta SAVUNMAMIZ bile oradan başlar. Bu nedenle LİBYA'yı ve oradaki aktörleri iyi analiz etmek durumundayız...