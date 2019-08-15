GaleriDünya

Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda hafta sonundan bu yana süren gösteriler sonrası Çin'in Hong Kong Özerk Bölgesi'ne müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Çin dün askeri anlamda adeta gövde gösterisi yaptı.

15.08.2019 10:08 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:08
Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda hafta sonundan bu yana devam eden gösteriler dün hız keserken Çin'in bu özerk bölgeye müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor.

Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...

Çin ordusuna mensup binlerce asker ve yüzlerce zırhlı araç, Hong Kong sınırında yer alan Shenzhen kentinde geçit töreni düzenledi.

Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...

Geçit törenindeki asker hareketliliğin yanı sıra Shenzhen Stadyumu'nda da askeri birliklerin olduğu aktarıldı.

Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...

Pazartesi günü Maxar'ın WorldView uydusuyla çekilmiş Hong Kong'a komşu Çin'in Schenzen bölgesindeki Boy Sports Center isimli stadyumun içinde ve çevresinde 500 kadar zırhlı aracın toplandığına dair görüntüler yayınlandı.

Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...

Çin devlet medyası daha önceden planlanmış bir tatbikat olduğunu belirtirken Hong Kong'daki gösterilerle doğrudan ilişkisi olmadığını belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...
NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...