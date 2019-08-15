Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda hafta sonundan bu yana süren gösteriler sonrası Çin'in Hong Kong Özerk Bölgesi'ne müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Çin dün askeri anlamda adeta gövde gösterisi yaptı.

15.08.2019 10:08 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





