Çin'den gövde gösterisi! Savaşın ayak sesleri...
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda hafta sonundan bu yana süren gösteriler sonrası Çin'in Hong Kong Özerk Bölgesi'ne müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Çin dün askeri anlamda adeta gövde gösterisi yaptı.
15.08.2019 10:08
- Son Güncelleme: 15.08.2019 10:08
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda hafta sonundan bu yana devam eden gösteriler dün hız keserken Çin'in bu özerk bölgeye müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor.
Çin ordusuna mensup binlerce asker ve yüzlerce zırhlı araç, Hong Kong sınırında yer alan Shenzhen kentinde geçit töreni düzenledi.
Geçit törenindeki asker hareketliliğin yanı sıra Shenzhen Stadyumu'nda da askeri birliklerin olduğu aktarıldı.
Pazartesi günü Maxar'ın WorldView uydusuyla çekilmiş Hong Kong'a komşu Çin'in Schenzen bölgesindeki Boy Sports Center isimli stadyumun içinde ve çevresinde 500 kadar zırhlı aracın toplandığına dair görüntüler yayınlandı.
Çin devlet medyası daha önceden planlanmış bir tatbikat olduğunu belirtirken Hong Kong'daki gösterilerle doğrudan ilişkisi olmadığını belirtti.