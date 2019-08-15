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ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak gibi suçlamalarla tutuklanan, geçtiğimiz günlerde de hücresinde intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Edward Epstein hakkında ölümünden sonra da skandalla çıkmaya devam ediyor. Donald Trump'ın da yakın arkadaşı olduğu bilinen Jeffret Epstein'in evinden eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kadın elbisesi ile olan bir resmi bulundu.

15.08.2019 12:51 - Son Güncelleme: 15.08.2019 12:58
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak gibi suçlamalarla tutuklanan ve daha sonra intihar ettiği açıklanan ABD'li ünlü iş adamı Jeffrey Edward Epstein ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı

BILL CLINTON'IN KADIN ELBİSESİ İLE FOTOĞRAFI BULUNDU

Hapiste intihar eden Epstein'nin villasında eski ABD Başkanı Bill Clinton'un kadın elbisesi ile çekilmiş resmi bulundu.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı

LEWINSKY'NİN ELBİSESİ

Bill Clinton'ın Oval Ofis'teki sandalyeye uzandığı, kırmızı topuklu ayakkabı giydiği ve Monica Lewinsky'nin mavi elbisesiyle müstehcen pozunu gösteren resim ABD'de büyük yankı uyandırdı.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı

Bill Clinton'ın üzerindeki elbisenin bir benzerinin eşi Hillary Clinton tarafından da giyilmişti.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı

NE OLMUŞTU?

ABD medyasında yer alan haberlere göre, New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu olan Epstein, sabah erken saatlerde kontrole gelen görevli tarafından hücresinde ölü bulunmuştu.

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