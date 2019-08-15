ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak gibi suçlamalarla tutuklanan, geçtiğimiz günlerde de hücresinde intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Edward Epstein hakkında ölümünden sonra da skandalla çıkmaya devam ediyor. Donald Trump'ın da yakın arkadaşı olduğu bilinen Jeffret Epstein'in evinden eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kadın elbisesi ile olan bir resmi bulundu.

15.08.2019 12:51 - Son Güncelleme: 15.08.2019 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





