ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in evinden Bill Clinton'un kadın elbiseli fotoğrafı çıktı
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak gibi suçlamalarla tutuklanan, geçtiğimiz günlerde de hücresinde intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Edward Epstein hakkında ölümünden sonra da skandalla çıkmaya devam ediyor. Donald Trump'ın da yakın arkadaşı olduğu bilinen Jeffret Epstein'in evinden eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kadın elbisesi ile olan bir resmi bulundu.
15.08.2019 12:51
- Son Güncelleme: 15.08.2019 12:58
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak gibi suçlamalarla tutuklanan ve daha sonra intihar ettiği açıklanan ABD'li ünlü iş adamı Jeffrey Edward Epstein ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı.
BILL CLINTON'IN KADIN ELBİSESİ İLE FOTOĞRAFI BULUNDU
Hapiste intihar eden Epstein'nin villasında eski ABD Başkanı Bill Clinton'un kadın elbisesi ile çekilmiş resmi bulundu.
LEWINSKY'NİN ELBİSESİ
Bill Clinton'ın Oval Ofis'teki sandalyeye uzandığı, kırmızı topuklu ayakkabı giydiği ve Monica Lewinsky'nin mavi elbisesiyle müstehcen pozunu gösteren resim ABD'de büyük yankı uyandırdı.
Bill Clinton'ın üzerindeki elbisenin bir benzerinin eşi Hillary Clinton tarafından da giyilmişti.
NE OLMUŞTU?
ABD medyasında yer alan haberlere göre, New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu olan Epstein, sabah erken saatlerde kontrole gelen görevli tarafından hücresinde ölü bulunmuştu.