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NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...

Son yıllarda uzay araştırmalarına yönelik çalışmalar artarken Dünya'dan 6 kat büyük gezegenin keşfedildiği iddia edildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti.

14.08.2019 19:03 - Son Güncelleme: 14.08.2019 19:03
NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...

ScienceDaily'nin haberine göre, NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta "GJ 357 d" adı verilen bir süper gezegen keşfetti.

NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...

Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi. GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.

NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...

Keşifle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" adlı dergide yayımlandı.

NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...

MARS'TAN KAN DONDURAN FOTOĞRAFLAR

NASA, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı hem yüzeyden hem de yörüngeden incelemeye devam ediyor. NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), yüzeydeki ünlü gözlem aracı Curiosity'yi tepeden görüntüledi.

NASA yaşama uygun gezegen keşfetti! Dünya'dan 6 kat büyük...

6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız yedi yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

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