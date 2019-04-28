Hindistan'dan inanılmayacak görüntüler! Bu kareler başka yerde yok

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Hindistan'dan gelen fotoğraflar "bu kadarına da yok artık" dedirtecek cinsten. Görenleri şaşkına çeviren o kareler yorum yağmuruna tutulurken, dünyanın en ilginç hastalıklarını da barından Hindistan'da insanlar, yoksulluk ve fakirlikten bıkmış durumda. İşte yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da görenleri şaşkına çeviren o kareler...