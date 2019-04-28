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Hindistan'dan inanılmayacak görüntüler! Bu kareler başka yerde yok

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Hindistan'dan gelen fotoğraflar "bu kadarına da yok artık" dedirtecek cinsten. Görenleri şaşkına çeviren o kareler yorum yağmuruna tutulurken, dünyanın en ilginç hastalıklarını da barından Hindistan'da insanlar, yoksulluk ve fakirlikten bıkmış durumda. İşte yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da görenleri şaşkına çeviren o kareler...

28.04.2019 09:32 - Son Güncelleme: 28.04.2019 09:32
Hindistan'dan inanılmayacak görüntüler! Bu kareler başka yerde yok
Hindistan'dan inanılmayacak görüntüler! Bu kareler başka yerde yok
Hindistan'dan inanılmayacak görüntüler! Bu kareler başka yerde yok
Hindistan'dan inanılmayacak görüntüler! Bu kareler başka yerde yok
Hindistan'dan inanılmayacak görüntüler! Bu kareler başka yerde yok
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