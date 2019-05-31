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Dünyayı şok eden gelişme! Kuzey Kore ve ABD arasında yeni kriz: Hepsi idam edildi

Reuters'un son dakika haberi tüm dünyada şok etkisi yarattı. ABD ve Kuzey Kore arasında barış rüzgarları eserken ortaya çıkan bu haber yine ortamı sertleştireceğe benziyor. ABD'nin Kuzey Kore temsilcisi Kim Hyok Chol ve dört dışişleri yetkilisinin idam edildiği haberi tüm dünyada flaş haber olarak yansırken, ABD'nin konuya ilişkin tepkisinin ne olacağı konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte tüm dünyanın şok olduğu Kuzey Kore'ye ilişkin o bilgiler...

31.05.2019 13:39 - Son Güncelleme: 31.05.2019 14:22
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Reuters ajansının haberine göre, Güney Kore'de yayımlanan Chosun Ilbo gazetesi, adını açıklamadığı Kuzey Koreli kaynaklara dayanarak, bu kişilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Şubat sonunda Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle idam edildiklerini iddia etti.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

'ABD ADINA CASUSLUK YAPMAKLA SUÇLANDILAR'

Gazeteye göre zirve hazırlıklarından sorumlu olan söz konusu beş yetkili, ABD'nin niyetlerini anlayamadıkları için Washington adına casusluk yapmakla suçlanarak Mirim Havalimanı'nda idam edildi.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Trump'la Kim arasında Hanoi'de yapılan ikinci zirvede ABD Yönetimi, yaptırımların kaldırılması için Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını şart koşmuştu.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Chosun Ilbo gazetesi, zirve öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmeleri yürüten Kim Yong Chol adlı üst düzey bir yetkili ve zirvede tercümanlık yapan Sin Hye Yong'un da Çin sınırı yakınlarındaki bir 'çalışma ve yeniden eğitim' kampına gönderildiğini öne sürdü.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Reuters haber ajansı da Kim Yong Chol'la birlikte çalışan yetkililerin, zirveden bu yana kamuoyu önüne çıkmadığını aktardı.

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