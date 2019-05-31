Dünyayı şok eden gelişme! Kuzey Kore ve ABD arasında yeni kriz: Hepsi idam edildi
Reuters'un son dakika haberi tüm dünyada şok etkisi yarattı. ABD ve Kuzey Kore arasında barış rüzgarları eserken ortaya çıkan bu haber yine ortamı sertleştireceğe benziyor. ABD'nin Kuzey Kore temsilcisi Kim Hyok Chol ve dört dışişleri yetkilisinin idam edildiği haberi tüm dünyada flaş haber olarak yansırken, ABD'nin konuya ilişkin tepkisinin ne olacağı konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte tüm dünyanın şok olduğu Kuzey Kore'ye ilişkin o bilgiler...
31.05.2019 13:39
- Son Güncelleme: 31.05.2019 14:22
Reuters ajansının haberine göre, Güney Kore'de yayımlanan Chosun Ilbo gazetesi, adını açıklamadığı Kuzey Koreli kaynaklara dayanarak, bu kişilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Şubat sonunda Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle idam edildiklerini iddia etti.
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