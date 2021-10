Bu diziyi izleyene 63 bin TL tek yapmanız gereken baştan sona izleyip analiz etmek! Kehanetleriyle ünlü The Simpsons ilanı

'The Simpsons'ın önemli olayları öngördüğü iddiası bilinen bir olgudur. Biz de sektörümüzde geleceğin bizim için neler sakladığını tahmin etmeyi isteriz. Zor birkaç yılın ardından 2022'nin neler getireceğini merak ediyoruz. Yeni yıl gelmeden, her bölümü analiz etmenin geleceği tahmin etmemize yardımcı olup olmayacağını görmek istedik.'

Sözcü aynı açıklamasında seçilen kişinin görevini ise 'dizide göze batan her bir olayı not edip her birinin gerçekleşme olasılığını değerlendirmeye yardımcı olmakla sorumlu olacak' sözleri ile tarif etti.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.