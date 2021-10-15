Bu diziyi izleyene 63 bin TL tek yapmanız gereken baştan sona izleyip analiz etmek! Kehanetleriyle ünlü The Simpsons ilanı
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons bu kez de gelir kapısı oldu. The Simpsons izleyene 63 bin TL ödenecek. Bakın nasıl...
Sosyal medya İngiltere'deki bir iş ilanını konuşuyor. Bir İngiliz firması The Simpsons dizisini analiz edecek bir kişi aradığını duyurdu. Sizi hakkında yapılan 'geleceği görüyor' efsanesini mercek altına almak isteyen firma ünlü animasyon serisi The Simpsons'ın tüm bölümlerini sekiz hafta içinde izleyecek kişiye 5 bin bin sterlin yani yaklaşık 63 bin TL ödeyecek.
Dizinin hayranları, The Simpsons'ın 'doğru çıkan' en son tahminlerine örnek olarak 2013 Avrupa at eti skandalı, Donald Trump'ın Amerikan Başkanı seçilmesi, Koronavirüs salgını ve İngiltere'deki yakıt krizini gösteriyor.
Firma adına konuşan bir sözcü neden böyle bir iş ilanı verdikleri yönünde gelen sorulara şu cevabı verdi;
'The Simpsons'ın önemli olayları öngördüğü iddiası bilinen bir olgudur. Biz de sektörümüzde geleceğin bizim için neler sakladığını tahmin etmeyi isteriz. Zor birkaç yılın ardından 2022'nin neler getireceğini merak ediyoruz. Yeni yıl gelmeden, her bölümü analiz etmenin geleceği tahmin etmemize yardımcı olup olmayacağını görmek istedik.'
Sözcü aynı açıklamasında seçilen kişinin görevini ise 'dizide göze batan her bir olayı not edip her birinin gerçekleşme olasılığını değerlendirmeye yardımcı olmakla sorumlu olacak' sözleri ile tarif etti.
1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.