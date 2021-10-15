Putin ABD'li gazeteciye sinirlendi: Güzelsin ama...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve CNBC'nin güzel sunucusu arasındaki diyalog dikkat çekti. Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, CNBC sunucusu Hadley Gamble'a sinirlendi. Putin, "Güzel bir kadın, ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" diye çıkıştı.
15.10.2021 11:14
- Son Güncelleme: 15.10.2021 11:14
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a ilginç bir tepki gösterdi.
"GÜZEL KADIN AMA ANLAMIYOR"
ABD'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.
Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.