Vav TV İzle
Haberler Dünya Putin ABD'li gazeteciye sinirlendi: Güzelsin ama...

Putin ABD'li gazeteciye sinirlendi: Güzelsin ama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve CNBC'nin güzel sunucusu arasındaki diyalog dikkat çekti. Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, CNBC sunucusu Hadley Gamble'a sinirlendi. Putin, "Güzel bir kadın, ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" diye çıkıştı.

15.10.2021 11:14 - Son Güncelleme: 15.10.2021 11:14
Putin ABD’li gazeteciye sinirlendi: Zor bir şey mi söyledim?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a ilginç bir tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Putin ABD’li gazeteciye sinirlendi: Zor bir şey mi söyledim?

"GÜZEL KADIN AMA ANLAMIYOR"

ABD'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.

Putin ABD’li gazeteciye sinirlendi: Zor bir şey mi söyledim?

Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var.

Putin ABD’li gazeteciye sinirlendi: Zor bir şey mi söyledim?

Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.

Putin ABD’li gazeteciye sinirlendi: Zor bir şey mi söyledim?

Moskova'nın bu tür açıklamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünerek enerjiyi bir silah olarak kullandığı iddialarını reddetti.

SON DAKİKA