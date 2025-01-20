İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?

TRUMP HANGİ KONULARDA İMZA ATACAK?

Trump'ın Beyaz Saray'a politikadan sorumlu yardımcısı olarak atanan Stephen Miller, yeni başkanın imzalaması beklenen konuların genel hatları hakkında Kongre Cumhuriyetçi liderlerine brifing verdi. Bu bilgiler arasında güney sınırı, enerji ve federal hükümet personeliyle ilgili kapsamlı değişiklikler de yer alıyor. Görüşmeye aşina olan iki kişi, bilgilerin kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmaması gerektiğini söyledi.

Trump, “Göreve başladıktan birkaç saat sonra onlarca yürütme emri imzalayacağım, tam olarak yüze yakın, birçoğunu yarınki konuşmamda anlatacağım. Kalemin bir darbesiyle Biden yönetiminin onlarca yıkıcı ve radikal yürütme emrini ve eylemini iptal edeceğim." dedi.