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İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?

ABD’de ikinci Donald Trump dönemi saatler içinde başlıyor. Seçilmiş Başkan Trump, dün Washington DC’de düzenlediği zafer mitinginde “Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz” dedi. Trump, göreve geldikten sonra saatler içinde onlarca emre imza atacağını belirtti. Peki Trump’ın ilk emri ne olacak?

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 09:40
İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?

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    ABD'de ikinci Donald Trump dönemine sadece saatler kaldı. 5 Kasım seçiminde zafer kazanan seçilmiş başkan, göreve başladıktan sonraki birkaç saat içinde "onlarca başkanlık emri" imzalayacağını bildirdi. Pazar günü Washington DC'de düzenlediği zafer mitinginde yönetiminin ilk planlarını açıklayan Trump, Oval Ofis'teki ilk günü için "Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz" dedi.

    CANLI ANLATIM
    09:18 20 Ocak 2025
    TRUMP HANGİ KONULARDA İMZA ATACAK?

    Trump'ın Beyaz Saray'a politikadan sorumlu yardımcısı olarak atanan Stephen Miller, yeni başkanın imzalaması beklenen konuların genel hatları hakkında Kongre Cumhuriyetçi liderlerine brifing verdi. Bu bilgiler arasında güney sınırı, enerji ve federal hükümet personeliyle ilgili kapsamlı değişiklikler de yer alıyor. Görüşmeye aşina olan iki kişi, bilgilerin kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmaması gerektiğini söyledi.

    Trump, “Göreve başladıktan birkaç saat sonra onlarca yürütme emri imzalayacağım, tam olarak yüze yakın, birçoğunu yarınki konuşmamda anlatacağım. Kalemin bir darbesiyle Biden yönetiminin onlarca yıkıcı ve radikal yürütme emrini ve eylemini iptal edeceğim." dedi.

    09:13 20 Ocak 2025
    200'DEN FAZLA KARARNAME

    Fox News Digital, pazar günü özel olarak yaptığı açıklamada Trump'ın göreve geldiği ilk gün 200'den fazla idari kararnameye imza atacağını bildirdi.

    09:13 20 Ocak 2025
    TRUMP’TAN ZAFER MİTİNGİ! “YARIN ÇOK EĞLENECEKSİNİZ” DEDİ

    Seçilmiş Başkan Donald Trump, pazar günü Washington DC'de düzenlediği Zafer Mitingi'nde yönetiminin açılış günlerine ilişkin planlarını açıkladı ve seçmenleri "son derece mutlu edecek" bir dizi başkanlık kararnamesi yayımlayacağının sözünü verdi.

    Trump pazar günü düzenlediği mitingde "Yarın bir şey göreceksiniz. Sizi son derece mutlu edecek yürütme emirleri göreceksiniz. Bir sürü, bir sürü. Ülkemizi doğru yola sokmalıyız. Yarın akşam güneş battığında, sınırlarımıza yapılan saldırı durmuş olacak ve tüm yasadışı sınır ihlalcileri bir şekilde evlerine geri dönmüş olacaklar." dedi.

    Trump, "Biden yönetiminin her radikal ve aptalca yürütme emri, yemin etmemden birkaç saat sonra yürürlükten kaldırılacak. Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz." dedi.