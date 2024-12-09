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Şam’da Esad rejiminin işkence hapishanesi görüntülendi!
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Şam’da Esad rejiminin işkence hapishanesi görüntülendi!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 20:31

Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle kaçan Beşar Esad'ın işkence hapishanesi A Haber'de görüntüledi. İşkence hapishanesindeki mahkumlar çıkarılmayı beklerken, muhalifler haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor. Öte yandan serbest kalan tutuklular ise yaşadıkları dehşeti anlattı. Sağ kurtulan Ömer el-Şugre, "Çok sevdiğim kuzenimi bana tecavüz etmeye zorladılar ve beni de ona işkence etmeye zorladılar. Aksi takdirde ikimiz de idam edilecektik" dedi. İnsanları Baas rejiminin idam ettikten sonra ezdiği pres makinesi de görüntülendi.

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