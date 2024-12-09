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Esad'ın 'İnsan Mezbahanesi' Sednaya'da insanlık dramı! Ölüm koğuşlarında çürümeye terk edilen mahkumlara ulaşılmaya çalışılıyor!
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Esad'ın 'İnsan Mezbahanesi' Sednaya'da insanlık dramı! Ölüm koğuşlarında çürümeye terk edilen mahkumlara ulaşılmaya çalışılıyor!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 13:26

Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle kaçan Beşar Esad'ın işkence hapishanesi Sednaya'daki mahkumlar hala çıkarılamadı. Binlerce mahkum, suçlama olmaksızın hücrelerde çürümeye terk edilirken, alt katlarda "ölüm koğuşları" olarak bilinen alanların mühürlü olduğu ortaya çıktı. Rejimin elektronik kapıları ve havalandırma sistemlerini devre dışı bırakarak mahkumları ölüme terk ettiği belirtiliyor. Yetkililer, alt katlardaki tutuklulara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte çalışmalara dair Sednaya'dan gelen ilk görüntüler.

Beşar Esadın işkence merkezi Sednaya Hapishanesindeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok
Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

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