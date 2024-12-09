Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle kaçan Beşar Esad'ın işkence hapishanesi Sednaya'daki mahkumlar hala çıkarılamadı. Binlerce mahkum, suçlama olmaksızın hücrelerde çürümeye terk edilirken, alt katlarda "ölüm koğuşları" olarak bilinen alanların mühürlü olduğu ortaya çıktı. Rejimin elektronik kapıları ve havalandırma sistemlerini devre dışı bırakarak mahkumları ölüme terk ettiği belirtiliyor. Yetkililer, alt katlardaki tutuklulara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte çalışmalara dair Sednaya'dan gelen ilk görüntüler.