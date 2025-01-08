Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2 bin 900 dönümden fazla araziyi olağanüstü bir hızla saran orman yangını nedeniyle en az 30 bin kişiye tahliye emri verildi.

LOS ANGELES ALEVLERE TESLİM Los Angeles yakınlarındaki Pasific Palisades bölgesinde başlayan yangın, hızla yerleşim yerlerine sıçradı.

30 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ Yetkililer, Pasifik Palisades orman yangınında hasar gören veya yıkılan yapıların kesin sayısını vermedi ancak yaklaşık 30 bin sakinin tahliye emri altında olduğunu ve 13 binden fazla yapının tehdit altında olduğunu söyledi.

Angeles Ulusal Ormanı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, salı akşamı Altadena'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda çıkan başka bir yangının 81 hektardan fazla alana yayıldığını ve tahliye emirleri verildiğini duyurdu.