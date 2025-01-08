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Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles yakınlarındaki Pasific Palisades bölgesi alevlere teslim oldu. 2 bin 900 dönümden büyük bir araziyi hızla saran orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 30 bin kişiye tahliye emri verilirken çok sayıda ev ve lüks villanın da küle döndüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:06
Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2 bin 900 dönümden fazla araziyi olağanüstü bir hızla saran orman yangını nedeniyle en az 30 bin kişiye tahliye emri verildi.

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

LOS ANGELES ALEVLERE TESLİM

Los Angeles yakınlarındaki Pasific Palisades bölgesinde başlayan yangın, hızla yerleşim yerlerine sıçradı.

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

30 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Yetkililer, Pasifik Palisades orman yangınında hasar gören veya yıkılan yapıların kesin sayısını vermedi ancak yaklaşık 30 bin sakinin tahliye emri altında olduğunu ve 13 binden fazla yapının tehdit altında olduğunu söyledi.

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Angeles Ulusal Ormanı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, salı akşamı Altadena'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda çıkan başka bir yangının 81 hektardan fazla alana yayıldığını ve tahliye emirleri verildiğini duyurdu.

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

MİLYONLARCA DOLARLIK MALİKANELER YANDI

Uluslararası haber ajansı AP bölgede milyonlarca dolarlık malikanelerin yandığını belirtti.

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Tahliye edilenler Pasifik Kıyısı Otoyolu'na doğru kaçarken yollar her iki yönde de tıkandı, diğerleri ise evcil hayvanlarını kurtarmak için evlerine geri dönmek için yalvardı. Yanan evlerden ikisi, özel, kapalı sitelerin içindeydi.

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

BİNLERCE KİŞİ KAÇTI TRAFİK KİLİTLENDİ

Los Angeles İtfaiye Departmanı'na göre, Palisades Drive'daki trafik sıkışıklığı nedeniyle acil durum araçlarının geçişi engellendi ve terk edilmiş arabaları kenara iterek yol açmak için bir buldozer getirildi.

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades

Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri

Pasific Palisades