Esad rejiminin kanlı izleri: Sednaya Hapishanesi’ndeki infaz odası gün yüzüne çıktı

Anadolu Ajansı ekipleri, Suriye'de devrik Esad rejiminin başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi 'nde alıkonulanların idam edildiği yer olarak bilinen "infaz odası" nı tespit etti.

Suriye'de 61 yıldır süregelen Baas rejiminin sona ermesiyle, ülkedeki iç savaşın ardından ortaya çıkan insan hakları ihlalleri ve işkence olayları yeniden gündeme taşındı. Özellikle, rejim tarafından alıkonulan kişilerin tutulduğu cezaevlerindeki sistematik ihlaller dikkat çekiyor.

ESAD REJİMİNİN "İNSAN MEZBAHASI" Bu cezaevlerinden biri, çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Hapishanesi . Bu hapishane, yalnızca bir cezaevi değil, aynı zamanda sistematik işkencenin sembolü haline gelmiş durumda. Yerleşkede "beyaz bina" ve "kırmızı bina" olarak bilinen iki farklı gözaltı tesisi bulunuyor ve bu tesislerde uygulanan insanlık dışı yöntemler uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına yansımış durumda.

SEDNAYA HAPİSHANESİ: İNSANLIK DIŞI KOŞULLARIN SEMBOLÜ

Suriye'deki Sednaya Hapishanesi, rejim karşıtı olarak görülen siviller ve askeri personel için adeta bir işkence merkezi haline gelmiş durumda. "Et dolabı" olarak anılan beyaz kamyonlarla cezaevine götürülen tutsaklar, daha yerleşkeye varır varmaz hapishane yetkililerinin sert fiziksel şiddetiyle karşılaşıyordu.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, cezaevindeki "kırmızı bina"da çoğunlukla 2011'den bu yana alıkonulan siviller tutulurken, "beyaz bina" rejime "sadakatsizlik"le suçlanan subay ve askerlere ayrılmıştı.