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Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa oyuncu sevgilisi Callum Turner ile sessiz sedasız nişanlandı. Ünlü çiftin nişanlandığı Lipa'nın Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı. İlk kez 2025 Ocak ayında birlikte görülen çiftin yılbaşında büyük bir kutlama yapacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:48 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:54
Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı Dua Lipa sessiz sedasız nişanlandı.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ TAKTI

Lipa, dünyaca ünlü bir aktör olan Callum Turner'ın evlenme teklifinin ardından 2025'e nişanlı olarak giriyor.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

BÜYÜK KUTLAMA YILBAŞI GECESİ

Ünlü yıldızın arkadaşları İngiliz gazetesi The Sun'a konuştu ve çiftin sessiz sedasız nişanlandığını, yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle kutlama yapmayı planladıklarını söyledi.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

Ünlü çift 2024 yılı başından bu yana birlikteler.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

"BUNDAN DAHA MUTLU OLAMAZLARDI"

The Sun'a konuşan bir kaynak "Dua ve Callum birbirlerine çok aşık. Bunun sonsuza kadar süreceğini biliyorlar. Nişanlılar ve bundan daha mutlu olamazlardı. Dua profesyonel kariyerinin en iyi yıllarından birini geçirdi ve bu da pastanın üzerindeki kiraz" dedi.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

YÜZÜĞÜNÜ INSTAGRAM HESABINDAN GÖSTERDİ

Dua Lipa Instagram hesabından yaptığı paylaşımda nişan yüzüğünü ilk kez gösterdi.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

Noel'i ailesi ve nişanlısı Callum ile birlikte geçirmek isteyen ünlü şarkıcı, Asya turnesinden İngiltere'ye döndü.

Lipa'nın ailesi ile birlikte büyük bir yılbaşı partisi düzenleyeceği biliniyor. Partide nişanlarını da kutlayacakları iddia edildi.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

Çift ilk kez ocak ayında Apple TV'de yayımlanan Masters of the Air adlı mini dizinin galasının after-party'sinde birlikte görülmüştü.

Beverly Hills'de dans eden ikili, birkaç gün sonra ilk kez Los Angeles'ta arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken birlikte fotoğraflanmıştı.

Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

Callum, bu yaz Glastonbury'de sahne alarak Dua'nın ailesine katıldı ve ayrıca Lipa'nın konserlerinde görüldü.