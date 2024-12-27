Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı Dua Lipa sessiz sedasız nişanlandı.
NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ TAKTI
Lipa, dünyaca ünlü bir aktör olan Callum Turner'ın evlenme teklifinin ardından 2025'e nişanlı olarak giriyor.
BÜYÜK KUTLAMA YILBAŞI GECESİ
Ünlü yıldızın arkadaşları İngiliz gazetesi The Sun'a konuştu ve çiftin sessiz sedasız nişanlandığını, yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle kutlama yapmayı planladıklarını söyledi.
Ünlü çift 2024 yılı başından bu yana birlikteler.
"BUNDAN DAHA MUTLU OLAMAZLARDI"
The Sun'a konuşan bir kaynak "Dua ve Callum birbirlerine çok aşık. Bunun sonsuza kadar süreceğini biliyorlar. Nişanlılar ve bundan daha mutlu olamazlardı. Dua profesyonel kariyerinin en iyi yıllarından birini geçirdi ve bu da pastanın üzerindeki kiraz" dedi.
YÜZÜĞÜNÜ INSTAGRAM HESABINDAN GÖSTERDİ
Dua Lipa Instagram hesabından yaptığı paylaşımda nişan yüzüğünü ilk kez gösterdi.
Noel'i ailesi ve nişanlısı Callum ile birlikte geçirmek isteyen ünlü şarkıcı, Asya turnesinden İngiltere'ye döndü.
Lipa'nın ailesi ile birlikte büyük bir yılbaşı partisi düzenleyeceği biliniyor. Partide nişanlarını da kutlayacakları iddia edildi.
Çift ilk kez ocak ayında Apple TV'de yayımlanan Masters of the Air adlı mini dizinin galasının after-party'sinde birlikte görülmüştü.
Beverly Hills'de dans eden ikili, birkaç gün sonra ilk kez Los Angeles'ta arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken birlikte fotoğraflanmıştı.
Callum, bu yaz Glastonbury'de sahne alarak Dua'nın ailesine katıldı ve ayrıca Lipa'nın konserlerinde görüldü.