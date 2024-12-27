Dua Lipa gelin oluyor! Oyuncu sevgilisi ile sessiz sedasız nişanlandı

"BUNDAN DAHA MUTLU OLAMAZLARDI"

The Sun'a konuşan bir kaynak "Dua ve Callum birbirlerine çok aşık. Bunun sonsuza kadar süreceğini biliyorlar. Nişanlılar ve bundan daha mutlu olamazlardı. Dua profesyonel kariyerinin en iyi yıllarından birini geçirdi ve bu da pastanın üzerindeki kiraz" dedi.