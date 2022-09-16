"Ben harika başkandım" diyen Trump'tan "Adaylığımı engellerseniz ABD'de büyük problem yaşanır" yaşanır uyarısı! 6 Ocak hafızalarda...

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ SORUNLAR..."

Radyo programcısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtlayan Eski ABD Başkanı Donald Trump, savcılar tarafından yapmadığı bir şeyle suçlanarak gelecek seçimlerde başkanlık adaylığının engellenmesi ihtimaline ilişkin soruya, "ABD halkının buna dayanacağını sanmıyorum ama böyle bir şey olsaydı bu ülkede belki de daha önce hiç görmediğimiz sorunlar yaşardınız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.