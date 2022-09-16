Kraliçe Elizabeth’in kara kutusu Uzun Paul 44 yıl yanından hiç ayrılmadı! İşte Paul Whybrew’in ilginç öyküsü

Cenaze törenine kadar gerçekleştirilen tüm etkinlikler hem ülke hem dünya gazetelerinde manşetlere taşınırken, kraliçenin cenazesinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a taşınması için yapılan geçit töreni hala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.