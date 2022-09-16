Kraliçe Elizabeth'in kara kutusu Uzun Paul 44 yıl yanından hiç ayrılmadı! İşte Paul Whybrew'in ilginç öyküsü
İngiltere en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'i son yolculuğuna uğurluyor. İngiliz basını Pazartesi günü toprağa verilecek Kraliçe Elizabeth'in sırlarının bekçisi Uzun Paul'u sayfalarına taşıdı. İşte Elizabeth'in 44 yıl boyunca hayatından ayırmadığı 'Sır küpü' lakaplı Uzun Paul'un ilginç hikayesi. Ayrıca önceki gün Kraliçe Elizabeth'in Westminster Sarayı'nda sergilenen tabutunun yanında nöbet tutan bir asker bayıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bununla birlikte Elizabeth'i taşıyacak tabutun bundan tam 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Kraliçenin tabutu neden kurşun kaplı? Öte yandan Elizabeth'in 2085'e kadar açılmasını yasakladığı mektubun bir fanusta saklandığı ortaya çıktı. İşte herkesten gizlenen iki büyük sır
16.09.2022 17:39 - Son Güncelleme: 16.09.2022 18:05
Cenaze törenine kadar gerçekleştirilen tüm etkinlikler hem ülke hem dünya gazetelerinde manşetlere taşınırken, kraliçenin cenazesinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a taşınması için yapılan geçit töreni hala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.
KRALİÇEYE 44 YIL HİZMET VERDİ! 'DEMİRDEN KARARLIĞIN BİR RESMİ'
Tarihi öneme sahip törende en çok dikkat çeken detaylardan biri, kraliçeye tam 44 yıl boyunca hizmet veren ve onun en sadık yardımcısı olan Paul Whybrew oldu.
Törende kusursuz bir figür olarak yerini alan Whybrew, kraliçenin tabutunu taşıyan atlı arabanın önünde ellerini öne kenetlemiş bir şekilde yürüdü.