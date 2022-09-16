İzyum’da bulunan toplu mezarlar otopsi için açılıyor! Bomba iddia: Önce işkence sonra infaz!

Klimenko, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesindeki incelemelerin daha başında olduklarına işaret ederek, "Daha kaç tane böyle yerin bulunacağı bilinmiyor ama acı gerçek şu ki İzyum'daki ölü sayısı, Buça trajedisinden birkaç kat daha fazla olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.