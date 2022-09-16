İzyum’da bulunan toplu mezarlar otopsi için açılıyor! Bomba iddia: Önce işkence sonra infaz!
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitri Lubines, Rus güçlerinden geri alınan İzyum kentinde yaklaşık 20 Ukraynalı askerin gömülü olduğu toplu mezar bulunduğunu bildirdi. Emniyet yetkilileri de Rusların eline geçen askerlerin ilk önce işkence gördüklerini, sonra idam edildiklerini öne sürdü.
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitri Lubines, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus kontrolünden kurtarılan Harkiv bölgesindeki İzyum kentinde şimdiye kadar 500'e yakın sivilin mezarına rastladıklarını söyledi.
Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, şu anda askerlerin cesetlerini mezardan çıkarma çalışmalarını yürüttüklerini kaydederek, "Daha sonra kimlik tespiti için cesetler ilgili kurumlara teslim edilecek." diye konuştu.
Klimenko, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesindeki incelemelerin daha başında olduklarına işaret ederek, "Daha kaç tane böyle yerin bulunacağı bilinmiyor ama acı gerçek şu ki İzyum'daki ölü sayısı, Buça trajedisinden birkaç kat daha fazla olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.