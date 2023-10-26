Batı sansürlüyor Filistinli aktivistler dünyaya haykırıyor! Sömürgeci İsrail etnik temizlik yapıyor: Silah üreticilerinin test laboratuvarı Gazze

Batı'nın desteğini arkasına alarak Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, Batı'daki Yahudi lobisinin yardımıyla Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engelliyor. 8 milyon Filistinliyi yerinden eden, milyonlarcasını Gazze'de dünyanın en büyük açık hava hapishanesine kapatan İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri ise gettolara hapsediyor. Tüm engellere rağmen İsrail'in uyguladığı etnik temizliği dünyaya haykıran Filistinli aktivistler, İsrail'in kara propagandasını anlattı.
7 EKİM'DE GETTOLARA HAPSEDİLDİLER
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, bir yandan Gazze'de sivillere ölüm yağdırırken bir yandan da tüm Filistin gettolarının kapılarını kapattı. Yani Beytüllahim'deki Filistinlilerin Ramallah'a ya da Eriha'ya gitmesi engellendi.
7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinli öldürüldü.ÖNCEKİ RESİMLER İÇİN TIKLAYINIZ