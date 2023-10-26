Batı sansürlüyor Filistinli aktivistler dünyaya haykırıyor! Sömürgeci İsrail etnik temizlik yapıyor: Silah üreticilerinin test laboratuvarı Gazze

8

7 EKİM'DE GETTOLARA HAPSEDİLDİLER

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, bir yandan Gazze'de sivillere ölüm yağdırırken bir yandan da tüm Filistin gettolarının kapılarını kapattı. Yani Beytüllahim'deki Filistinlilerin Ramallah'a ya da Eriha'ya gitmesi engellendi.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinli öldürüldü.

ÖNCEKİ RESİMLER İÇİN TIKLAYINIZ