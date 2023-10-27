GAZZE'DE SON DURUM NE? | Hangi ülke İsrail’in, hangi ülke Filistin’in yanında?

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım yapıyor. 7 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda insanlık suçu işlenirken bazı ülkeler Netanyahu'nun sırtını sıvazlıyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ise İsrail'in saldırılarını durdurması için çağrılar yapıyor. Peki hangi ülke İsrail'in, hangi ülke Filistin'in yanında? İşte detaylar...