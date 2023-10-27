GAZZE'DE SON DURUM NE? | Hangi ülke İsrail’in, hangi ülke Filistin’in yanında?

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım yapıyor. 7 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda insanlık suçu işlenirken bazı ülkeler Netanyahu'nun sırtını sıvazlıyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ise İsrail'in saldırılarını durdurması için çağrılar yapıyor. Peki hangi ülke İsrail'in, hangi ülke Filistin'in yanında? İşte detaylar...
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın 21. Gününde hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor. Tel Aviv yönetimi hastane, cami ve kiliseleri hedef alıp kadın-çocuk demeden bomba yağdırıyor.
Bu süreçte dünya liderleri de savaşa karşı tavrını ortaya koyuyor. Türkiye başta olmak üzere Gazzeli vatandaşlar için sık sık çağrılar yapılıyor.
Öyle ki yurttan Mısır'a doğru yardım malzemeleri ulaştırılıyor.
ÜLKELERİN TEPKİLERİ
Şiddetin durmasını isteyen ateşkes çağrıları Batı ülkeleri tarafından ya engelleniyor ya da göz ardı ediliyor.
İşte İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ülkelerin tepkileri...
BİDEN'DAN REHİNE VURGUSU
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yatırımlar üzerine yaptığı konuşma esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hamas'ın elindeki tüm rehineler serbest kaldıktan sonra İsrail-Filistin çatışması için ateşkesi görüşebileceklerini söyledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) 25 Ekim'de sunduğu veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret ediliyordu.
ABD'DEN RUSYA'YA VETO
Tasarıda ateşkes yerine "çatışmalara insani ara verilmesi"nin gerekliliğine işaret edilirken, Gazze'ye sürdürülebilir yardım sağlanması gerektiği kaydediliyordu.
Öte yandan, Rusya'nın 16 ve 25 Ekim'de BMGK'ye Gazze'de derhal "insani ateşkes" ilan edilmesine ilişkin sunduğu karar tasarısı, ABD tarafından veto edildi.
"İSRAİL'İN YANINDAYIZ"
Avrupa Birliği (AB), İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yapmayacağını bildirirken, AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, "Şu aşamada AB'den bir ateşkes çağrısı yoktur." dedi.
Stano, "Hamas'ın İsrail'e saldırısı devam etmektedir. Bu durumda, AB'nin şu andaki pozisyonu şudur; biz İsrail'in yanındayız ve İsrail'in terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı vardır. Bunun da uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.