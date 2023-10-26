BM İsrail vahşetini yalnızca izliyor| 74 yıllık suskunluk! 201 işlevsiz karar! ABD ve Rusya’nın Filistin tasarılarına karşılıklı veto

Soykırımcı İsrail, katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan kalleş saldırılar aralıksız sürerken Gazze'ye her saniye bir bomba düşüyor. Dünyanın suskunluğa gömüldüğü bu vahşet karşısında küresel krizlerde hiçbir varlık gösteremeyen Birleşmiş Milletler (BM), 75 yıl boyunca İsrail aleyhine 201 karar verdi. Parkta oynayan çocukları katleden, hastaneleri bombalayan İsrail'e yönelik yaptırım kararları, ABD engeline takıldı. Öte yandan ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi.
75 yıl önce kurulan İsrail'in işgal ve zulüm politikaları, Birleşmiş Milletler (BM) gündeminden hiç düşmedi. Birleşmiş Milletler, toplamda 201 kez İsrail aleyhine karar verdi.
Fakat İsrail'e yönelik yaptırım kararlarının uygulanması, ABD'nin vetoları nedeniyle mümkün olmadı. Veto hakkını en çok Filistin meselesinde kullanan ABD, 50'ye yakın karar tasarısını reddetti.
Filistin ile ilgili ilk kararını 1947'de veren Birleşmiş Milletler, Filistin toprakları üzerinde iki ayrı devlet kurulmasını onayladı.