BAE Şeyhinin oğlu Şeyh Halid'in cenazesinde dikkat çeken detay! Evinde ölü bulunmuştu

The Sun Gazetesi'nin haberine göre Halid bin Sultan el Kasımi'nin cansız bedeninin bulunduğu İngiltere'deki evde uyuşturucu maddelere rastlandı. BAE şeyhinin oğlu olan Halid'in grup seks partisine de katıldığı ve partiye katılmadan önce uyuşturucu kullandığı belirtildi. Ülkede 3 gün yas ilan edilirken BAE Şeyhi Muhammed el Kasımi'nin 1999 yılında da büyük oğlunu aşırı doz eroin nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı. Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi son yolculuğuna böyle uğurlandı.

04.07.2019 17:34 - Son Güncelleme: 04.07.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





