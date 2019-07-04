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BAE Şeyhinin oğlu Şeyh Halid'in cenazesinde dikkat çeken detay! Evinde ölü bulunmuştu

The Sun Gazetesi'nin haberine göre Halid bin Sultan el Kasımi'nin cansız bedeninin bulunduğu İngiltere'deki evde uyuşturucu maddelere rastlandı. BAE şeyhinin oğlu olan Halid'in grup seks partisine de katıldığı ve partiye katılmadan önce uyuşturucu kullandığı belirtildi. Ülkede 3 gün yas ilan edilirken BAE Şeyhi Muhammed el Kasımi'nin 1999 yılında da büyük oğlunu aşırı doz eroin nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı. Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi son yolculuğuna böyle uğurlandı.

04.07.2019 17:34 - Son Güncelleme: 04.07.2019 17:34
BAE Şeyhinin oğlu Şeyh Halid'in cenazesinde dikkat çeken detay! Evinde ölü bulunmuştu

Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu.

BAE Şeyhinin oğlu Şeyh Halid'in cenazesinde dikkat çeken detay! Evinde ölü bulunmuştu

Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, dün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

BAE Şeyhinin oğlu Şeyh Halid'in cenazesinde dikkat çeken detay! Evinde ölü bulunmuştu

Cenaze namazı ve törenine Sultan el Kasımi'nin babası Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, Acman Emiri Şeyh Humayid Bin Raşid en Nuaymi, Ummül-Kayveyn Emiri Şeyh Saud bin Raşid Al Mu'alla ve Resü'l-Hayme Emiri Saud bin Sakr el Kasımi katıldı.

BAE Şeyhinin oğlu Şeyh Halid'in cenazesinde dikkat çeken detay! Evinde ölü bulunmuştu

Şeyhin cenazesinin siyah bir tülle sarıldığı dikkatleri çekti. Bunun bir tür cenaze geleneği olduğu aktarıldı.

BAE Şeyhinin oğlu Şeyh Halid'in cenazesinde dikkat çeken detay! Evinde ölü bulunmuştu

Londra polisi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ani ölümü ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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