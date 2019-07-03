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Kayıp Türk boyu Duhalar'ın sıradışı hayatı! Geleneklerine çok şaşıracaksınız

Kayıp Türk boyu Duhalar'ın sıradışı hayatı.... Rusya'nın Tayga bölgesinde yaşayan Türk boylarından biri olan Duhalar sayıları 800 kişiye ulaşan bir topluluk. Ren geyikleri sürüleri besleyen ve bozkırın ortasında donmuş göllerde balık avlayan Duhalar -50 dereceye varan soğuklarda yaşam mücadelesi veriyorlar.. İşte hiç bilmediğiniz Türk boyu olan Duhalar'ın ilginç yaşam biçimleri ve sıradışı hayatları...

03.07.2019 22:48 - Son Güncelleme: 03.07.2019 22:51
Kayıp Türk boyu Duhalar'ın sıradışı hayatı! Geleneklerine çok şaşıracaksınız

Moğolistan'ın kuzeyindeki ıssız ormanlarda geyik sürüleriyle yaşayan Duha Türkleri, bu ülkedeki birkaç Türkboyundan biri olarak kültürlerini devam ettiriyor.

Kayıp Türk boyu Duhalar'ın sıradışı hayatı! Geleneklerine çok şaşıracaksınız

Moğolistan'ın en kuzeyinde, Güney Sibirya'da ıssızlığın ortasında bir avuç Türk. Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki Moğolistan'da sayıları sadece 800 kadar. Duha Türkleri, dünyada nüfusun en seyrek olduğu yerlerden birinde geyik sürüleriyle izole bir hayat sürdürüyor.

Kayıp Türk boyu Duhalar'ın sıradışı hayatı! Geleneklerine çok şaşıracaksınız

Uçaklar, arazi araçları, atlar ya da yürüyerek dünyanın en ücra bölgelerinden birinde yaşayan Duha Türklerine zorlu bir yolculuktan sonra ulaşılıyor. Kışın hava sıcaklığının eksi 50 dereceye kadar düştüğü topraklarda bir avuç kalan Duha Türklerine ulaşmak için karla kaplı ormanlardan, çorak steplerden ve buz tutmuş göllerden geçmek gerekiyor.

Kayıp Türk boyu Duhalar'ın sıradışı hayatı! Geleneklerine çok şaşıracaksınız

Duhalar, Moğolistan'ın en soğuk ve en dağlık bölgesi olan kuzeyde, Rusya sınırına yakın "tayga" adı verilen ormanlık alanda yaşıyor. "Zorlu yaşam şartları ve yolculukların" kendileri için olağan yaşam şartı olduğu Duhalar, Moğolistan'da Kazak, Tuva ve Hoton boylarıyla birlikte Türk dilini ve kültürünü devam ettiren boylardan.

Kayıp Türk boyu Duhalar'ın sıradışı hayatı! Geleneklerine çok şaşıracaksınız

Ren geyiği sürüleri besledikleri için Moğolların "Tsaatan" yani geyik çobanı dediği Türk kolu Duhaların sayısının Moğolistan'da sadece 800 kadar kaldığı tahmin ediliyor. Duhaları görebilmek için Türkiye'ye 8 bin kilometre uzaktaki taygaya ulaşmak, bunun için de Asya'nın büyük göllerinden Hövsgöl'ün kuzeyindeki Tsaganur ilçesinin kuzeyine gitmek gerek.

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