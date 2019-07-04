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Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı yerler...

Türklerin geçmişten gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor hiç düşündünüz mü? Ya da en çok Türk hangi ülkede yaşıyor? Bazı ülkelerdeki sayılara şaşırmamak elde değil. Hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını gösteren listeyle ilgili detaylar haberimizde. İşte Türklerin yaşadığı yerler...

04.07.2019 20:55 - Son Güncelleme: 04.07.2019 20:55
Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı yerler...

152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk yurt dışında yaşıyor. Bütan, Tonga ve Tuvalu'da ise dünyanın Türk olmayan üç ülkesi durumunda. İşte ülke ülke yaşayan Türk sayıları...

Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı yerler...
Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı yerler...
Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı yerler...
Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı yerler...
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