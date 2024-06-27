Gazze’de bir çocuk daha açlıktan ölmek üzere! İsrail ablukasına ve yetersiz beslenmeye karşı yaşam mücadelesi

Gazze'de bir milyondan fazla çocuğun hayatı tehlikede. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılar düzenleyen ve abluka altında tutan İsrail bölgeye insani yardım girişini engellemeye devam ediyor. Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden çocukların sayısı artarken Deyr el Balah'ta ailesi ile birlikte çadırda yaşayan 7 yaşındaki Filistinli çocuk Julya Zaater'de yetersiz beslenme belirtileri çıkmaya başladığı bildirildi.