Gazze’de bir çocuk daha açlıktan ölmek üzere! İsrail ablukasına ve yetersiz beslenmeye karşı yaşam mücadelesi

Gazze'de bir milyondan fazla çocuğun hayatı tehlikede. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılar düzenleyen ve abluka altında tutan İsrail bölgeye insani yardım girişini engellemeye devam ediyor. Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden çocukların sayısı artarken Deyr el Balah'ta ailesi ile birlikte çadırda yaşayan 7 yaşındaki Filistinli çocuk Julya Zaater'de yetersiz beslenme belirtileri çıkmaya başladığı bildirildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılara devam ettiği ve abluka altında tutup insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de yetersiz beslenmeden hayatını kaybeden çocukların sayısı her geçen gün artıyor.
7 YAŞINDAKİ JULYA AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR
Yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle 7 yaşındaki Filistinli çocuk Julya Zaater, Deyr Belah kentinde ailesiyle birlikte bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
Yarı felç olan Zaater'de, yetersiz beslenme belirtileri çıkmaya başladı.