Paris Hilton'dan kan donduran itiraf: 16 yaşındayken bir gece yarısı tecavüze uğradım!

Amerikalı ünlü model Paris Hilton , 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.

BOMBA İTİRAFLAR The Hill gazetesinin haberine göre Hilton, Temsilciler Meclisinde düzenlenen "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" konulu oturumda konuştu.

3

HENÜZ 16 YAŞINDAYDI

Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden bildiğini dile getirerek 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl "koparıldığını" ve bu tür merkezlerin birine nasıl nakledildiğini anlattı.