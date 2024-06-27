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Paris Hilton'dan kan donduran itiraf: 16 yaşındayken bir gece yarısı tecavüze uğradım!

Dünyaca ünlü model Paris Hilton'dan gündeme bomba gibi düşecek bir itiraf geldi. 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini söyleyen Paris Hilton, merkezde çalışan personel tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. İşte Hilton'un o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 13:47 Güncelleme 27 Haziran 2024, 15:01
Paris Hilton’dan kan donduran itiraf: 16 yaşındayken bir gece yarısı tecavüze uğradım! 1

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.

Paris Hilton’dan kan donduran itiraf: 16 yaşındayken bir gece yarısı tecavüze uğradım! 2
Paris Hilton'dan tecavüz açıklaması! O anları anlattı!

BOMBA İTİRAFLAR
The Hill gazetesinin haberine göre Hilton, Temsilciler Meclisinde düzenlenen "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" konulu oturumda konuştu.

Paris Hilton’dan kan donduran itiraf: 16 yaşındayken bir gece yarısı tecavüze uğradım! 3

HENÜZ 16 YAŞINDAYDI
Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden bildiğini dile getirerek 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl "koparıldığını" ve bu tür merkezlerin birine nasıl nakledildiğini anlattı.

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