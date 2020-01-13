İran-ABD gerilimi giderek artıyor! Savaşa ramak kaldı!

Löfven, "İsveç, diğer AB ülkeleriyle birlikte bölgede gerginliğin artmasına karşı durmuştur. İran ile iş birliğini bölgedeki istikrar ve güvenlik için memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA LİDERLERİNDEN ORTAK İRAN AÇIKLAMASI

İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak açıklamasında, bu ülkelerin diğer Avrupalı müttefiklerle temel ortak güvenlik çıkarlarını paylaştığı belirtildi. Bunlardan birinin de nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesini sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) önemli bir rol oynadığına işaret edildi.