İran-ABD gerilimi giderek artıyor! Savaşa ramak kaldı!
İran-ABD geriliminde tansiyon düşmüyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırılardan sonra savaşa ramak kalmış ancak Trump'ın yaptığı açıklamalar birazda olsa iplerin gerilimini rahatlatmıştı. Ancak, İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine saldırılara devam ediyor. İran'da isse rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılmaya başladı. İşte tüm gelişmeler
ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.
Geçen günlerde de Irak'ın Selahattin eyaletinin Duceyil kasabasında Amerikan askerlerinin olduğu Beled Askeri Üssü'nün yakınına roketler düşmüştü.Ruhani: ABD'nin bölgedeki askeri varlığı gerilimi artırmıştır
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının gerilimi artırdığını ve halkların öfkesine yol açtığını söyledi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile telefonla görüşen Ruhani, kazada (düşürülen yolcu uçağı) hayatını kaybeden İsveç vatandaşları için başsağlığı diledi.İran'ın nihai sonuca ulaşana kadar tahkikatı sürdüreceğini ve elde ettiği bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşacağını belirten Ruhani, "Bu tür sarsıcı olayların dünyada tekrarlanmaması için çaba göstermeliyiz." dedi.
Bölge sorunlarının siyasi ve müzakere yoluyla çözülebileceğini ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "ABD'nin bölgedeki askeri varlığı gerilimi artırmıştır. Bu durum bölgedeki halkların da öfkesine yol açmıştır. Hepimiz el ele vererek bölgeye güvenliği geri getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yaptığı saldırının BM'nin 51. maddesine göre meşru savunma çerçevesinde olduğunu savunan Ruhani, "Bölgede meydana gelen son olaylardan ABD'liler sorumludur. Herkes açık bir üslupla ABD'nin bölgedeki cinayetlerini kınamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Löfven de kazanın nedenine ulaşmak için tahkikatın şeffaf şekilde sonuçlanmasını istedi ve İsveç'in incelemelere katılmaya hazır olduğunu bildirdi.
Löfven, "İsveç, diğer AB ülkeleriyle birlikte bölgede gerginliğin artmasına karşı durmuştur. İran ile iş birliğini bölgedeki istikrar ve güvenlik için memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA LİDERLERİNDEN ORTAK İRAN AÇIKLAMASI
İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak açıklamasında, bu ülkelerin diğer Avrupalı müttefiklerle temel ortak güvenlik çıkarlarını paylaştığı belirtildi. Bunlardan birinin de nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesini sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) önemli bir rol oynadığına işaret edildi.
"UZUN VADELİ BİR ÇERÇEVE BELİRLENMESİ GEREKİYOR"
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden duyulan endişenin dile getirildiği hatırlatılan açıklamada, geriye kalan Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere'nin JCPOA'yı koruma kararlılığını gösterdiği kaydedildi.
İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerine tam uymasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Tahran'ın Temmuz 2019'dan bu yana attığı geri adımlardan duyulan endişe vurgulandı.
Bu adımların tersine çevrilmesi istenen açıklamada, ayrıca İran'ın nükleer programı için uzun vadeli bir çerçeve belirlenmesi gerektiği belirtildi.