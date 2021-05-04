RAMAZAN İMSAKİYE
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Al Jazeera’den bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanırken Al Jazeera'den dikkat çeken bir haber geldi. Türkiye'nin ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılmasıyla Rusya'dan Su-57 ve Su-35 almaya hazırlandığını aktaran uluslararası yayın kuruluşu, Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünün birkaç ay içinde el değiştireceğini yazdı. Söz konusu haberde Türkiye'nin tıpkı Rusya gibi silah ihracatında bölgesel bir oyuncuya dönüştüğü kaydedildi.

04.05.2021 14:43 - Son Güncelleme: 04.05.2021 15:00
Al Jazeera’dan bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…

Dünyaca ünlü televizyon Al Jazeera, 'Hava üstünlüğü için silahlanma yarışı, Rusya ABD hegomanyasına meydan okuyor' başlığıyla, Akdeniz'deki bilek güreşini merkeze alan bir haber yayınladı.

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Al Jazeera’dan bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…

Rusya'nın beş yıl önce Doğu Akdeniz'deki Suriye'de bir üsse kavuştuğunu belirten Al Jazeera, ABD tarafından terk edilmiş pazara giriş yaptığını ve geleneksel müttefiklerine silah sattığını yazdı.

Al Jazeera’dan bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…

Moskova'nın silah satışının getirdiği parayla jeopolitik etkisini geliştirdiğini aktaran Al Jazeera, Rusya'nın son olarak Mısır'a Şubat ayında beş Su-35 jeti sattığını belirtiyor.

Al Jazeera’dan bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…

Habere göre, Kahire yönetimi Washington'ın ilan ettiği yaptırımların ardından F-35 jetlerini satmayı reddetmesiyle Rusya'ya yöneldi ve 2 milyar dolar tutarında 24 adet Su-35 siparişi verdi.

Al Jazeera’dan bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…

TÜRKİYE VE RUSYA GÖRÜŞÜYOR
Al Jazeera, ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılan Türkiye'nin de benzer bir adım attığını, Rusya lideri Vladimir Putin'le beşinci nesil savaş uçağı Su-57 jetleri ve Su-35 savaş uçağı almak için görüştüğünü bildiriyor.