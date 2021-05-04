Al Jazeera’den bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…

TÜRKİYE VE RUSYA GÖRÜŞÜYOR

Al Jazeera, ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılan Türkiye'nin de benzer bir adım attığını, Rusya lideri Vladimir Putin'le beşinci nesil savaş uçağı Su-57 jetleri ve Su-35 savaş uçağı almak için görüştüğünü bildiriyor.