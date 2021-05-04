Al Jazeera’den bir tuhaf Türkiye haberi! Doğu Akdeniz’de dengeler değişecek! Hava üstünlüğü…
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanırken Al Jazeera'den dikkat çeken bir haber geldi. Türkiye'nin ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılmasıyla Rusya'dan Su-57 ve Su-35 almaya hazırlandığını aktaran uluslararası yayın kuruluşu, Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğünün birkaç ay içinde el değiştireceğini yazdı. Söz konusu haberde Türkiye'nin tıpkı Rusya gibi silah ihracatında bölgesel bir oyuncuya dönüştüğü kaydedildi.
04.05.2021 14:43
- Son Güncelleme: 04.05.2021 15:00