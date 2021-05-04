RAMAZAN İMSAKİYE
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Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı görüntüler! Bir anda yere yığıldı!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en ağır can kaybının yaşandığı Hindistan'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Her gün 400 bine yakın yeni vakanın görüldüğü Hindistan'da bir sağlık görevlisinin bir Kovid-19 hastasını hastaneye taşırken, ölümle sonuçlanacak bir kalp krizi geçirerek kendinden geçtiği anlar dünyayı şoka soktu. Bir başka görüntüde ise genç bir kadın oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. İşte virüsün sıfır noktası haline gelen Hindistan'dan içler acısı görüntüler…

04.05.2021 13:48 - Son Güncelleme: 04.05.2021 14:25
Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı görüntüler! Bir anda yere yığıldı!

Salgının faciaya dönüştüğü ve her gün 400 bine yakın yeni vakanın görüldüğü Hindistan'da durum her geçen gün kötüye giderken, ülkeden yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı görüntüler! Bir anda yere yığıldı!

Günlük can kaybının 4 bine yaklaştığı ülkedeki hastaneler, kronik yatak ve oksijen sıkıntısı nedeniyle hastaları tedavi etmekte zorlanmaya devam ediyor.

Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı görüntüler! Bir anda yere yığıldı!

VAKA SAYISI 20 MİLYONU AŞTI
Salgının merkez üssü haline gelen ülkede tablo gittikçe ağırlaşıyor. Vakaların 20 milyonu aştığı ülkede, tam anlamıyla can pazarı yaşanıyor.

Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı görüntüler! Bir anda yere yığıldı!

Son 24 saatte 3 bin 449 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 222 bini aştı. Ayrıca 357 binden fazla yeni koronavirüs vakası görüldü.

Hindistan'dan dünyayı şoke eden içler acısı görüntüler! Bir anda yere yığıldı!

Öte yandan Hindistan'da bir sağlık görevlisinin bir Kovid-19 hastasını hastaneye taşırken, ölümle sonuçlanacak bir kalp krizi geçirerek kendinden geçtiği anlar dünyayı şoka soktu.