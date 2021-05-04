RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Restorana binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı

Tayvan'da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle "binden fazla hamam böceğinin" kullanıldığı saldırı düzenlendi. Pazartesi akşamı restorana gelen Bamboo Union adlı çetenin üyeleri, 1000'den fazla hamam böceğini havaya atarak saniyeler içinde kaçtı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.

04.05.2021 18:42 - Son Güncelleme: 04.05.2021 18:56
Restorana binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı

Restorana sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Restorana binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı

Akılalmaz saldırının yaşandığı anda restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Olay restorana ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Restorana binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.

Restorana binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı

Taipei'deki G House Taipei adlı restoranın sahibiyle bir çete arasında anlaşmazlık yaşandı. Yerel medya, restoran sahibinin çeteye borcu olduğunu bildiriyor.

Restorana binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı

Pazartesi akşamı restorana gelen Bamboo Union adlı çetenin üyeleri, 1000'den fazla hamam böceğini havaya atarak saniyeler içinde kaçtı.