Restorana binden fazla hamam böceğini attıktan sonra kayıplara karıştı
Tayvan'da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle "binden fazla hamam böceğinin" kullanıldığı saldırı düzenlendi. Pazartesi akşamı restorana gelen Bamboo Union adlı çetenin üyeleri, 1000'den fazla hamam böceğini havaya atarak saniyeler içinde kaçtı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.
04.05.2021 18:42
- Son Güncelleme: 04.05.2021 18:56