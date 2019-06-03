Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli yaşamı teknolojiye yenik düştü!

Dünyanın en çok merak edilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Kuzey Kore lideri Kim Jong Un. Dış dünyadan tamamen kapalı bir hayat süren Kim Jong-un ve eşinin hayatları hakkında pek fazla detay bulunmuyordu. Tabi sızdırılanlar dışında. Kim Jong-un'un yaşadığı yer uydu fotoğrafları ile ifşa oldu. İşte Kuzey Kore liderinin sır yaşamı...

03.06.2019 15:07 - Son Güncelleme: 03.06.2019 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





