Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli yaşamı teknolojiye yenik düştü!
Dünyanın en çok merak edilen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Kuzey Kore lideri Kim Jong Un. Dış dünyadan tamamen kapalı bir hayat süren Kim Jong-un ve eşinin hayatları hakkında pek fazla detay bulunmuyordu. Tabi sızdırılanlar dışında. Kim Jong-un'un yaşadığı yer uydu fotoğrafları ile ifşa oldu. İşte Kuzey Kore liderinin sır yaşamı...
03.06.2019 15:07
- Son Güncelleme: 03.06.2019 15:16
Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke teknolojiye yenik düştü.
Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.
Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.
Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor.
Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı.