Afganistan’dan kaçan Merkez Bankası Başkanı’ndan çarpıcı ifadeler: Açıklanamayan bir şey var

"AÇIKLANMAYAN BİR ŞEY VAR"

Ahmady süreci şu şekilde anlattı:

"6 Ağustos Cuma günü Ziranj düştü. Sonraki 6 gün boyunca, özellikle kuzeyde olmak üzere bir dizi başka il düştü. Savaşmama talimatının bir şekilde yukarıdan geldiğine dair birçok söylenti vardı. Bu, Atta Noor ve Ismael Khan tarafından tekrarlandı. İnanması zor görünüyor, ancak Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'nin (ANSF) neden bu kadar çabuk görevden ayrıldığına dair bir şüphe ve açıklanamayan bir şey var."