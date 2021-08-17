Afganistan'dan kaçan Merkez Bankası Başkanı'ndan çarpıcı ifadeler: Açıklanamayan bir şey var
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı. Binlerce kişinin uçakla kaçış görüntüleri son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Afganistan Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, ülkeden kaçış hikayesini Twitter'dan anlattı. Ahmady, "Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'nin (ANSF) neden bu kadar çabuk görevden ayrıldığına dair bir şüphe ve açıklanamayan bir şey var." dedi.
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
AFGANİSTAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÜLKEDEN KAÇIŞINI ANLATT
Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirişi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani dahil binlerce Afganın ülkeden kaçışı tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor.
Ajmal Ahmady, Merkez Bankası Başkanı olarak süreç içindeki yaşadıklarını Twitter hesabından bir zincir oluşturarak anlattı.
Geçen hafta Afganistan'da Hükümetin çöküşünün çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Ahmady, "Kırsal alanların çoğu son birkaç ayda Taliban'ın eline geçmiş olsa da, düşen ilk eyalet başkenti sadece 1 hafta iki gün önceydi!" dedi.
"AÇIKLANMAYAN BİR ŞEY VAR"
Ahmady süreci şu şekilde anlattı:
"6 Ağustos Cuma günü Ziranj düştü. Sonraki 6 gün boyunca, özellikle kuzeyde olmak üzere bir dizi başka il düştü. Savaşmama talimatının bir şekilde yukarıdan geldiğine dair birçok söylenti vardı. Bu, Atta Noor ve Ismael Khan tarafından tekrarlandı. İnanması zor görünüyor, ancak Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'nin (ANSF) neden bu kadar çabuk görevden ayrıldığına dair bir şüphe ve açıklanamayan bir şey var."
Döviz oynaklığı ve diğer göstergeler kötüleştiğini aktaran Ahmandy, "Ancak Afganistan Bankası (DAB), kötüleşen güvenlik ortamı göz önüne alındığında, makroekonomik ortamı geçen hafta boyunca nispeten iyi bir şekilde stabilize edebildi. Sonra geçen perşembe günü geldi. Normal toplantılarıma katıldım. Gazni sabah düştü. İşten ayrıldım ve eve gittiğimde Herat, Kandahar ve Baghdis de düştü. Helmand da ciddi saldırı altındaydı. Cuma günü kötüleşen ortam göz önüne alındığında, daha fazla dolar gönderisi alamayacağımıza dair bir telefon aldık. İnsanlar Cuma günü kaçtığım söylentilerini yaydı. DAB'nin Cumartesi günü piyasalara daha az döviz arzı yapmak zorunda kalması paniği daha da artırdı" diye konuştu.