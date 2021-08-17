Vav TV İzle
Haberler Dünya Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

Yunanistan'da, çeşitli yerlerde çıkan çalı ve orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzeybatısında yer alan Vilia ilinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine bazı köylerin boşaltıldığı, bölgede kimi ana arterlerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

17.08.2021 13:06 - Son Güncelleme: 17.08.2021 13:07
Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, Vilia'da ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan ve gece boyu devam ederek rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildiği, Panorama, Thea, Paleohori, Paleokundura ve Agia Sotira yerleşim birimleri ve bir huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

Yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan yangına aralarında Rus Beriev-200 tipi uçağın yer aldığı 5 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 330 itfaiye personeli ve 115 araç ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarına Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin yanı sıra orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı, yerel yönetimlere ait iş makineleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı ifade edildi.

Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

Öte yandan, dün Atina'nın güneyinde yer alan Keratea bölgesinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, yeniden alevlenme olasılığına karşılık itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

Attika'daki Parnithas ile Eğriboz Adası'nın kuzeyinde ve Mora Yarımadası'nda günler sonrasında kontrol altına alınan yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

SON DAKİKA