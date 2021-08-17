Yunanistan’da orman yangınları günlerdir sürüyor

İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, Vilia'da ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan ve gece boyu devam ederek rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildiği, Panorama, Thea, Paleohori, Paleokundura ve Agia Sotira yerleşim birimleri ve bir huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.