Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde kadınların yoğun katılım gösterdiği Taliban'a destek programı düzenlendi. Programdan sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, İslam, Afganistan ve Taliban lehine sloganlar attı. Haberin detayları...
Otorite boşluğundan dolayı Orta Asya'nın güneyinde yer alan İslam ülkesinde kısa bir süreliğine kaos yaşansa da yeni yönetimle düzen yeniden kuruluyor.
ÜNİVERSİTEDE KADIN VE ERKEKLER PERDE İLE AYRILDI
Üniversitelerde eğitimin ilk gününde kadın ve erkekler gri bir perde ile birbirlerinden ayrıldı. Fotoğraftaki kadınların başörtüsü ve uzun cübbe giydiği görüldü.
Kadınlar, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce erkeklerden ayrı oturuyorlardı, ancak aralarında herhangi bir fiziksel ayırıcı yoktu.
ÜNİVERSİTELİ KADINLARDAN YOĞUN İLGİ
Gelen son görüntülerde de Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen Taliban'a destek programına üniversiteli kadınların yoğun katılım gösterdiği görülüyor.
Öte yandan Taliban sözcüleri devamlı küresel medyanın sahiplerini kastederek düşman propagandasının söylediklerine kanmayın uyarılarında bulunuyor.