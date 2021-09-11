Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi

ÜNİVERSİTEDE KADIN VE ERKEKLER PERDE İLE AYRILDI

Üniversitelerde eğitimin ilk gününde kadın ve erkekler gri bir perde ile birbirlerinden ayrıldı. Fotoğraftaki kadınların başörtüsü ve uzun cübbe giydiği görüldü.

Kadınlar, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce erkeklerden ayrı oturuyorlardı, ancak aralarında herhangi bir fiziksel ayırıcı yoktu.