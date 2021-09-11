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Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde kadınların yoğun katılım gösterdiği Taliban'a destek programı düzenlendi. Programdan sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, İslam, Afganistan ve Taliban lehine sloganlar attı. Haberin detayları...

11.09.2021 12:13 - Son Güncelleme: 11.09.2021 12:29
Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın yeniden kontrolüne geçen ülkede hayat normalleşiyor.

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Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi

Otorite boşluğundan dolayı Orta Asya'nın güneyinde yer alan İslam ülkesinde kısa bir süreliğine kaos yaşansa da yeni yönetimle düzen yeniden kuruluyor.

Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi

ÜNİVERSİTEDE KADIN VE ERKEKLER PERDE İLE AYRILDI

Üniversitelerde eğitimin ilk gününde kadın ve erkekler gri bir perde ile birbirlerinden ayrıldı. Fotoğraftaki kadınların başörtüsü ve uzun cübbe giydiği görüldü.

Kadınlar, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce erkeklerden ayrı oturuyorlardı, ancak aralarında herhangi bir fiziksel ayırıcı yoktu.

Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi

ÜNİVERSİTELİ KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Gelen son görüntülerde de Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen Taliban'a destek programına üniversiteli kadınların yoğun katılım gösterdiği görülüyor.

Öte yandan Taliban sözcüleri devamlı küresel medyanın sahiplerini kastederek düşman propagandasının söylediklerine kanmayın uyarılarında bulunuyor.

Afgan kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde Taliban’a destek programı düzenledi

"KADINLAR İŞE GİDECEK"

Kadınların işe gidip, eğitim alabileceğini ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını belirten Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, kadınların Şeriat içinde toplumda aktif olabileceğini açıklamıştı.

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