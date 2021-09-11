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Haberler Dünya Kabil'den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul'da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım

Kabil'den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul'da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım

Afganistan'ın en ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed'in, Kabil'den Amerikan uçağıyla kaçanlar arasında olduğu ortaya çıkmıştı. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, uçakta çektiği bir fotoğrafı da sevenleriyle paylaştı. Sayeed daha sonra, onu Türkiye'ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı. Afgan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi. İstanbul'da röportaj veren sanatçı uçaktaki yaşadıklarını ve İstanbul'daki yeni hayatını anlattı.

11.09.2021 15:27 - Son Güncelleme: 11.09.2021 15:34
Kabil’den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul’da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım

ABD'li Kim Kardashian'a benzetilen Afgan pop yıldızı 36 yaşındaki Aryana Sayeed, Kabil'den kaçısını ve orada yaşadığı son günleri AFP'ye İstanbul'daki dairesinden verdiği röportajla anlattı.

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Kabil’den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul’da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım

Kendisi de bu durumu "Taliban etraftaysa benim için kesinlikle yer yok çünkü Taliban kanıma susamış durumda" sözleri ile açıklıyor.

Kabil’den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul’da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım

Daha öncesinde kadın hakları aktivizmi ve vücudu saran kıyafetleri için ülkedeki radikallerin öfkesini çekmişti ve radikal isimler onu bir 'tehdit' olarak gördüğü için kendini çoktan bir mahkum gibi hissetmeye başlamıştı.

Kabil’den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul’da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım

Sayeed'in 20 yıllık savaşın ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan çekildiği ve Taliban'ın Kabil'e girdiği gün olan 15 Ağustos'ta Kabil'den ilk kaçma girişimi başarısız oldu çünkü o gün hiç uçak havalanmadı.

Kabil’den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul’da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım

Ertesi gün şansını deneğinde ise havaalanı kalaşnikoflu savaşçılar tarafından çevrelenmişti.

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