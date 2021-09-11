Kabil'den kaçan Afgan pop yıldız Aryana Sayeed İstanbul'da konuştu: Ölmekten hiç korkmadım
Afganistan'ın en ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed'in, Kabil'den Amerikan uçağıyla kaçanlar arasında olduğu ortaya çıkmıştı. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, uçakta çektiği bir fotoğrafı da sevenleriyle paylaştı. Sayeed daha sonra, onu Türkiye'ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı. Afgan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi. İstanbul'da röportaj veren sanatçı uçaktaki yaşadıklarını ve İstanbul'daki yeni hayatını anlattı.
11.09.2021 15:27
- Son Güncelleme: 11.09.2021 15:34
ABD'li Kim Kardashian'a benzetilen Afgan pop yıldızı 36 yaşındaki Aryana Sayeed, Kabil'den kaçısını ve orada yaşadığı son günleri AFP'ye İstanbul'daki dairesinden verdiği röportajla anlattı.
Sayeed'in 20 yıllık savaşın ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan çekildiği ve Taliban'ın Kabil'e girdiği gün olan 15 Ağustos'ta Kabil'den ilk kaçma girişimi başarısız oldu çünkü o gün hiç uçak havalanmadı.