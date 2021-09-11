SON DAKİKA: 11 Eylül saldırısının ilk kez göreceğiniz fotoğrafları! İşte o gün dakika dakika yaşananlar
Son dakika haberleri... 11 Eylül günü Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağı kaçırıldı. Amerikan Airlines'a ait uçak yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. United Airlines'a ait uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı. İkiz kuleler tüm dünyanın gözleri önünde yerle bir olurken, toz bulutunun altında Afganistan ve Irak kaldı. İşte ABD Gizli Servisi'nin ilk kez yayınladığı 11 Eylül fotoğrafları ve 11 Eylül günü dakika dakika yaşananlar...
11 Eylül saldırıları, ABD Gizli Servisi Arşivi.
Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 20'nci yılına, ABD'nin terörle mücadele adı altında Afganistan'da başlattığı savaşa son vermesi, askerlerini geri çekmesi ve Taliban'ın ülkede kontrolü geçirmesi damga vurdu. 20 yıllık işgalin ardından ABD, Afganistan'da on binlerce kişinin ölümüne ve trilyon dolarlara mal olan tarihinin en uzun savaşına son verdi. 11 Eylül terör saldırıları, 20'nci yılında ilk kez bu yıl "savaşsız" anılacak.
11 Eylül saldırıları, ABD Gizli Servisi Arşivi.
AFGANİSTAN SAVAŞI NASIL BAŞLADI
Dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından terörle mücadele ve Afganistan'a demokrasi götürme girişimiyle başlattığı savaş, Biden yönetiminin 31 Ağustos 2021'de son Amerikan askerini de Afganistan'dan çekmesiyle bitti. O dönem Taliban, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in iadesini isteyen ABD'ye ret yanıtı verince Bush, 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal ederek Taliban rejimini devirdi, iktidara da Batı'ya daha yakın duran Hamid Karzai geçti.
11 Eylül saldırıları, ABD Gizli Servisi Arşivi.
BİN LADİN'E OPERASYON
Bush'un ardından ABD başkanlığına gelen Barack Obama, Amerikan askerlerinin bir kısmını Afganistan ve Irak'tan çekti. El Kaide lideri Usame bin Ladin de Obama'nın başkanlığının birinci döneminde ele geçirildi. Obama, başkanlığının ilk döneminde 1 Mayıs 2011 yılında Bin Ladin'in Pakistan'da gizlendiği evde öldürüldüğünü dünyaya duyurdu.
11 Eylül saldırıları, ABD Gizli Servisi Arşivi.
SADDAM HÜSEYİN İDAM EDİLDİ
Afganistan'ın işgalinin ardından Bush yönetiminin 20 Mart 2003'te kimyasal silah bulunduğu gerekçesiyle Irak'ı işgal edip Saddam Hüseyin'i devirerek idam etmesi ile de Orta Doğu, daha fazla istikrarsızlık ve kargaşaya sürüklendi. Irak'ta sözü edilen kimyasal silahlar hiçbir zaman bulunamazken, burası Amerikan işgalinin ardından Orta Doğu'da en problemli ülkelerden biri haline geldi. DEAŞ gibi yeni terör örgütleri de ortaya çıktı.
11 Eylül saldırıları, ABD Gizli Servisi Arşivi.
O GÜN DAKİKA DAKİKA NE OLDU
07.59 - 11 nolu uçuş, 81 yolcusu ve 11 mürettebatı olan bir Boeing 767, Los Angeles'a (LA) gitmek üzere Boston'daki Logan havalimanından kalktı. Kabinde, uçaktaki hava korsanlarının lideri Mısırlı Mohamed Atta ile ekibi Abdulaziz al Omari, Waleed al Shehri, Wail al Shehri ve Satam al Suqami vardı.