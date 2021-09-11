SON DAKİKA: 11 Eylül saldırısının ilk kez göreceğiniz fotoğrafları! İşte o gün dakika dakika yaşananlar

11 Eylül saldırıları, ABD Gizli Servisi Arşivi.

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 20'nci yılına, ABD'nin terörle mücadele adı altında Afganistan'da başlattığı savaşa son vermesi, askerlerini geri çekmesi ve Taliban'ın ülkede kontrolü geçirmesi damga vurdu. 20 yıllık işgalin ardından ABD, Afganistan'da on binlerce kişinin ölümüne ve trilyon dolarlara mal olan tarihinin en uzun savaşına son verdi. 11 Eylül terör saldırıları, 20'nci yılında ilk kez bu yıl "savaşsız" anılacak.