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Haberler Ekonomi Putin'e altın vuruş! Rusya'nın kaybı milyarlarca dolar olacak

Putin'e altın vuruş! Rusya'nın kaybı milyarlarca dolar olacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın altın ihracatına uygulanacak ambargonun Moskova yönetimi için sonuçlarını açıkladı. Putin'i zora sokacak ambargonun maliyetinin milyarlarca dolar olacağı belirtildi. Altın darbesinin Rus ekonomisine yansımasının ise çok daha fazla olması bekleniyor. İşte detaylar...

27.06.2022 12:43 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:43
Putin’e altın vuruş! Rusya’nın kaybı milyarlarca dolar olacak

ABD Başkanı Joe Biden, G7'nin, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

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Putin’e altın vuruş! Rusya’nın kaybı milyarlarca dolar olacak

Biden, Twitter'daki paylaşımında, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.

Putin’e altın vuruş! Rusya’nın kaybı milyarlarca dolar olacak

Biden, şunları kaydetti: "G7'de (ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için 10 milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız."

Putin’e altın vuruş! Rusya’nın kaybı milyarlarca dolar olacak

Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin tonla Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu.

Putin’e altın vuruş! Rusya’nın kaybı milyarlarca dolar olacak

Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü olarak biliniyor.

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