ABD'nin California eyaleti beşik gibi sallanıyor! 3 gün içinde ikinci deprem...

Binaları tahrip eden, yangınlara ve birkaç kişinin de yaralanmasına sebep olan deprem Los Angeles'in 240 km yakınında Mojauve Çölü'nde Ridgecrest'in 17 km yakınında meydana geldi. ABD'nin Jeolojik Araştırma Merkezi depremi 6.9 ila 7.1 olarak değerlendirdi. Depremin etkilediği Kern bölgesi İtfaiye İdaresi depremin en az iki evde yangına yol açtığını söyledi. Ridgecrest ve yakınındaki Trona yerleşim bölgesinde elektriklerin kesildiği kaydedildi.