Kehaneti saatler içerisinde gerçekleşti! Güneş tutulması ve deprem kahini Frank Hoogerbeets...

2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen Tam Güneş Tutulması bir deprem habercisi miydi? Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in kehaneti bu kez saatler içerisinde tuttu. Gezegen hizalamasına göre tahminlerde bulunduğunu açıklayan Frank Hoogerbeets Türkiye'yi de uyarırken akıllara Güneş Tutulması'nın bir deprem habercisi olup olmadığı sorusu geldi.

06.07.2019 13:02 - Son Güncelleme: 06.07.2019 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





