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Kehaneti saatler içerisinde gerçekleşti! Güneş tutulması ve deprem kahini Frank Hoogerbeets...

2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen Tam Güneş Tutulması bir deprem habercisi miydi? Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in kehaneti bu kez saatler içerisinde tuttu. Gezegen hizalamasına göre tahminlerde bulunduğunu açıklayan Frank Hoogerbeets Türkiye'yi de uyarırken akıllara Güneş Tutulması'nın bir deprem habercisi olup olmadığı sorusu geldi.

06.07.2019 13:02 - Son Güncelleme: 06.07.2019 13:16
Kehaneti saatler içerisinde gerçekleşti! Güneş tutulması ve deprem kahini Frank Hoogerbeets...

2 Temmuz 2019 tarihinde bir Tam Güneş Tutulması gerçekleşti. 2019 yılının ikinci Güneş Tutulması olan bu tutulma bir depremin habercisi miydi?

Öte yandan deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets birkaç saat önce yeni bir video yayınladı ve yakın tarihte deprem beklediği bölgeleri açıkladı.

Kehaneti saatler içerisinde gerçekleşti! Güneş tutulması ve deprem kahini Frank Hoogerbeets...

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ'NDEN ÖNCE...

17 Ağustos 1999'da İzmit Körfezi çevresinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan bir depreme tanık olduk. Ve tarihler 6 gün öncesini yani 11 Ağustos 1999'u gösterdiğinde Tam Güneş Tutulması gerçekleşmişti.

Kehaneti saatler içerisinde gerçekleşti! Güneş tutulması ve deprem kahini Frank Hoogerbeets...

Geçtiğimiz 2 Temmuz tarihinde de yine Tam Güneş Tutulması gerçekleşti ve ardından ABD'nin California eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şimdi tüm bunlar bir yanda kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in kehanetlerine bir göz atalım.

Kehaneti saatler içerisinde gerçekleşti! Güneş tutulması ve deprem kahini Frank Hoogerbeets...

TAHMİNİ SAATLER İÇİNDE TUTTU

Yeni videosunda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri inceleyen Hoogerbeets, neredeyse her iki günde bir 6 ve daha büyük deprem meydana geldiğini söylüyor.

Kehaneti saatler içerisinde gerçekleşti! Güneş tutulması ve deprem kahini Frank Hoogerbeets...

Fakat Hoogerbeets, 4-14 Haziran arasındaki 10 günlük süreçte 6 ve daha büyük bir depremin oluşmadığını fakat Dünya'nın, Satürn ve Mars ile hizalandığı 14 Haziran tarihi itibariyle 6 şiddetinden daha büyük 18 deprem yaşandığına dikkat çekiyor.

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