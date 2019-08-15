Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü
Malezya'ya ailesi ile birlikte tatile giden ve bir haftadır aranan 15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin'in ormanda cesedi bulundu. Genç kızın yakınları ise sinir krizine girdi.
15.08.2019 15:59
- Son Güncelleme: 15.08.2019 17:27
15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin, ailesi ile birlikte uzun zamandır hayalini kurdukları tatile çıktı.
Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu.
Cumartesi günü Başkent Kuala Lumpur'un 60 kilometre güneyinde, Seremban yakınlarındaki bir doğa rezervindeki tesise geldi.
Tesis, Malezya'daki Titiwangsa Dağları'nın eteklerinde ve Berembun Ormanı'nın yanında yer alıyordu.
Nora'nın ailesi 4 Ağustos Pazar günü uyandıklarında kızlarının odasında olmadığını fark etti.