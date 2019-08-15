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Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü

Malezya'ya ailesi ile birlikte tatile giden ve bir haftadır aranan 15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin'in ormanda cesedi bulundu. Genç kızın yakınları ise sinir krizine girdi.

15.08.2019 15:59 - Son Güncelleme: 15.08.2019 17:27
Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü

15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin, ailesi ile birlikte uzun zamandır hayalini kurdukları tatile çıktı.

Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü

Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu.

Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü

Cumartesi günü Başkent Kuala Lumpur'un 60 kilometre güneyinde, Seremban yakınlarındaki bir doğa rezervindeki tesise geldi.

Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü

Tesis, Malezya'daki Titiwangsa Dağları'nın eteklerinde ve Berembun Ormanı'nın yanında yer alıyordu.

Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü

Nora'nın ailesi 4 Ağustos Pazar günü uyandıklarında kızlarının odasında olmadığını fark etti.

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