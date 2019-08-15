Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü

Malezya'ya ailesi ile birlikte tatile giden ve bir haftadır aranan 15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin'in ormanda cesedi bulundu. Genç kızın yakınları ise sinir krizine girdi.

15.08.2019 15:59 - Son Güncelleme: 15.08.2019 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





